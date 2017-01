Cristina Pretto é a nova psicóloga do Município

Natural de Lajeado, Cristina Pretto é a nova psicóloga de Westfália. A profissional, que está formada há quatro anos pela Univates, atuará 20 horas semanais no Município, atendendo demandas do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS) e do Posto de Saúde.

Ela iniciou os trabalhos no Município na terça-feira, dia 17 de janeiro. Na área da Psicologia, Cristina já atuou nas cidades de Boqueirão do Leão e Porto Alegre. No município do Vale do Rio Pardo, a psicóloga trabalhou junto ao Hospital Dr. Anuar Elias Aesse, onde desenvolveu atividades de saúde mental, fez acompanhamentos de pacientes e famílias, atendimentos de grupo, e promoveu oficinas terapêuticas. Já na capital, a profissional atuou dentro das comunidades onde existiam empreendimentos de infraestrutura.

Para Cristina Pretto, assumir o cargo de psicóloga no Município é um grande desafio e uma rica oportunidade. “É uma oportunidade de crescimento profissional e pessoal. Um campo de atuação para ajudar as pessoas, e isso é o que mais me motiva no trabalho”, pondera.

Cronograma de trabalho

Em Westfália, Cristina coordenará diversas atividades relacionadas à área da Psicologia. As 20 horas semanais serão divididas entre o CRAS e o Posto de Saúde. Dessa forma, seus horários e locais de atendimento seguirão o seguinte cronograma:

CRAS – terças e quintas-feiras pela manhã;

Posto de Saúde – quartas e quintas-feiras à tarde, e sextas-feiras pela manhã.

