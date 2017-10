CRPO comemora 19 anos com homenagem a Prefeito e Secretário Municipal da Segurança

Em comemoração ao 19 anos do Comando Regional de Polícia Ostensiva do Vale do Taquari (CRPO-VT), a Brigada Militar realizou uma solenidade com diversas homenagens. No evento, que ocorreu na tarde da segunda-feira (23), policiais, autoridades do Judiciário e do Ministério Público, representantes da sociedade civil e entidades receberam medalhas, as comendas, em honraria ao trabalho realizado em prol da segurança pública.

O Prefeito de Lajeado, Marcelo Caumo, e o titular da Secretaria da Segurança Pública, Paulo Roberto Locatelli Gandin, foram homenageados através do recebimento de comendas, em agradecimento ao serviço prestado junto aos serviços de segurança do município. O prefeito salientou a importância do poder público e órgãos da segurança pública realizarem um trabalho de forma conjunta.

“Todos os nossos esforços somente seguem fazendo sentido se as parcerias existentes entre Brigada Militar, Poder Judiciário, Ministério Público e demais policias seguirem interligadas e trabalhando em busca do mesmo objetivo”, disse Marcelo Caumo.

Na cerimônia, 11 brigadianos efetivos foram agraciados pela comenda, que é uma forma de agradecimento e homenagem pelo trabalho realizado em defesa da sociedade.

“Temos muito a agradecer a vocês, que colocam suas vidas à disposição da sociedade, realizado um trabalho árduo e difícil. Além disso, seguem firmes, fortes e determinados na busca de seus objetivos, apesar de todas as dificuldades”, disse o comandante do CRPO VT, Coronel Gleider Cavalli Oliveira.

Texto: Ascom Lajeado