Cruzeirenses devem fazer o recadastramento biométrico

Começou ontem (27), o processo de recadastramento biométrico no município de Cruzeiro do Sul. Conforme a chefe do Cartório da 29ª Zona Eleitoral, com sede em Lajeado, Maria Bethania Rhode, cerca de 1,5 mil eleitores da cidade já estiveram no cartório e realizaram o procedimento antes da abertura do período, e não precisam mais comparecer. Os demais eleitores, pouco mais de 9 mil, podem realizar o atendimento no salão de eventos da Prefeitura mediante agendamento pelo telefone 98040-3748.

Também é possível comparecer no cartório de Lajeado das 10h às 17h, de segunda a sexta-feira, munidos de documento de identificação com foto, comprovante de endereço, título eleitoral e CPF. Homens acima de 18 anos, que farão o primeiro título, precisam apresentar o comprovante de quitação com o Serviço Militar. Quem não atualizar o cadastro até 11 de outubro terá o título cancelado.

Texto: Portal Região dos Vales/Ascom Cruzeiro do Sul