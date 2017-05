Cruzeirenses participam de palestra com Otelio Drebes

Empresários, lideranças políticas e outros convidados da comunidade cruzeirense, prestigiaram na noite da terça-feira (02), a 17ª edição da palestra do empresário Otelio Drebes, proprietário e fundador da atual rede de lojas Lebes. O evento ocorreu no salão do Grêmio Recreativo Esportivo União (Greu). Cerca de 150 pessoas foram convidadas para a palestra, que conta a história de sucesso de Otelio Drebes, oriundo do Vale do Taquari, que está com 82 anos de idade. O palestrante foi apresentado pela esposa, Marilene Pires, a qual destacou que o empresário se move muito pelo coração. O palestrante se dirigiu ao palco sob o som de uma bela música tradicionalista.

Atualmente a empresa de Drebes está com 60 anos. Ele salientou que tudo iniciou com dois funcionários, tendo hoje cerca de 3 mil colaboradores. “Mas o meu primeiro negócio, ainda quando criança, foi vendendo rapaduras. Comprava da minha mãe e revendia na Vila, na localidade de Delfina”, revelou. Ele salientou que, aos 13 anos descobriu o seu talento, que era lidar com pessoas. Conforme Otelio Drebes, um dos seus segredos, é ter tido ao seu lado, de forma permanente, a persistência. Além disso, enalteceu que todo grande negócio começa pequeno, e, o que o consumidor compra é o valor percebido por ele. “Quanto a concorrência, os nossos maiores concorrentes somos nós mesmos. Principalmente pela acomodação”, ressalta.

Os presentes se mostraram satisfeitos com a experiência. O prefeito Lairton Hauschild e o vice-prefeito João Henrique Dullius, elogiaram o evento, assim como, agradeceram a presença do empresário no município e a Associação Comercial e Industrial de Cruzeiro do Sul (Acics) pelo envolvimento. Após a palestra, Drebes serviu um jantar e pousou para fotos com os convidados.

Texto: Ascom Cruzeiro do Sul