Cruzeiro do Sul anuncia ampliação de turma de jardim e turno integral

O município, por meio da secretaria da Educação Cultura e Esportes (SMECE), está com novidades em termos de criação de novas turmas para o início deste ano letivo. Conforme a secretária Anelise Assmann, será aberta uma nova turma de Jardim, na Escola Municipal de Educação Infantil (EMEI) Doce de Infância, no bairro Vila Rosa. “Isso permitirá atender melhor as crianças de acordo com a idade, e, principalmente, terminar com a fila de espera que havia por vagas no educandário. Tínhamos 18 crianças aguardando”, revela.

A secretária comemora também a ampliação do turno integral juto a Escola Municipal de Ensino Fundamental (EMEF) 25 de Julho. Esse também irá começar a atender juntamente com o retorno das aulas nas EMEFs, no dia 20 de fevereiro. “Nesta escola possuíamos apenas o turno integral no período da tarde. Agora, o atendimento se estende para o dia todo. São crianças do Jardim até o 5º ano”, esclarece a secretária.

A responsável pela pasta também observa que já está em tratativas sobre as programações alusivas a Páscoa. Assim que definidas, estará informando através dos meios de comunicação.

Fonte: Ass. de Imprensa da Prefeitura de Cruzeiro do Sul

Foto: Marcio Steiner