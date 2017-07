Curso aborda produção ecológica de alimentos

Uma semana após o lançamento do programa de produção orgânica em Santa Clara do Sul, na sexta-feira, dia 7, começou o processo de capacitação dos empreendedores que se credenciaram no projeto. Em torno de 40 produtores participaram do módulo inicial do curso de produção ecológica de alimentos, no auditório do Centro Administrativo.

A capacitação foi coordenada pelo engenheiro agrônomo Ivan Bonjorno, da Emater de Santa Clara do Sul e pela bióloga e técnica em agropecuária, Daiana Bald. Além de detalhar a prática agroecológica, esclarecendo as características, os desafios e as vantagens da produção orgânica de alimentos, o curso tratou de temas relacionados à certificação, custos, rentabilidade e culturas possíveis para a região. Também ocorreu a apresentação de experiências de agricultores ecologistas e orientação técnica promovida pelo engenheiro agrônomo Lauro Bernardi.

Conforme o prefeito Paulo Kohlrausch, a administração municipal dará todo o suporte necessário para o desenvolvimento do programa. Assim como ocorreu com a produção de flores, a ideia é tornar o município uma referência em agroecologia, estimulando a alimentação saudável e gerando mais uma alternativa de renda aos produtores.

Durante o encontro também foi marcada a primeira visita técnica. Será no dia 24 de julho, quando os produtores interessados poderão conhecer a propriedade da família Stefanoski, na cidade de Cerro Grande do Sul. Na próxima quinta-feira, dia 13, ocorrerá a capacitação à segunda turma de interessados. As inscrições no programa podem ser feitas na Secretaria Municipal da Agricultura ou na Emater.

