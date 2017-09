Curso de Boas práticas de fabricação inicia no dia 09 de outubro

A Lume Centro de Educação Profissional está com inscrições abertas para o curso de Boas práticas de fabricação – serviços de alimentação e indústrias de alimentos. As aulas iniciam no dia 09 de outubro, das 19h às 22h, em Encantado.

Conforme a professora Tanise Signori Casagrande, o curso procura capacitar responsáveis e colaboradores de indústria de alimentos e serviços de alimentação visando a produção de alimentos salvo de contaminantes e que sejam preparados, manipulados e transportados sob condições sanitárias adequadas, de acordo com as disposições legais.

“O curso é destinado a todos os locais que efetuam a produção/industrialização, fracionamento, armazenamento e transporte de alimentos industrializados e serviços de alimentação: restaurantes, lanchonetes, padarias, supermercados, hotéis, refeitórios, pousadas, entre outros. Os responsáveis e colaboradores da indústria de alimentos, serviços de alimentação, estudantes de cursos de graduação e técnicos da área de alimentos, além de demais interessados podem participar”, comenta a professora.

Nas 16 horas/aula, os alunos terão os seguintes conteúdos: resolução nº 216/2004 ANVISA (Regulamento Técnico de Boas Práticas para Serviços de Alimentação) e complementação RDC nº 216/2014; portaria nº 78/2009 – Secretaria do Estado do Rio Grande do Sul (BP em Serviços de Alimentação no RS); portaria nº 368/1997 – MAPA (Condições Higiênico-Sanitárias e de BPF); portaria nº 326 – Ministério da Saúde (Condições Higiênico-Sanitárias e de BPF); resolução RDC nº 275/2002 – ANVISA (POP e Lista de verificação BPF); portaria nº 2.914/2011 MS (Água de consumo humano); portaria nº 1237/2014 MS (Limpeza de caixas da água); resolução nº 52/2009 (Controle de pragas); noções gerais sobre alimentos; ação dos micro-organismos sobre os alimentos; noções sobre parasitologia e transmissão de doenças pelos alimentos; contaminação cruzada e higiene pessoal.

Os interessados em saber mais sobre o curso podem entrar em contato com a Escola, pelo telefone (51) 3751 6812, ou no endereço Rua Borges de Medeiros, nº 25, em Encantado.

Texto: Portal Região dos Vales