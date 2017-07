Curso de Dicção e Oratória inicia no dia 17 de julho

No dia 17 de julho inicia o Curso de Dicção e Oratória promovido pela Lume Centro de Educação Profissional. A formação auxilia no desenvolvimento da comunicação verbal e corporal e na desinibição e apresentação em público sem medos ou fobias.

Todas as aulas são desenvolvidas de forma prática e interativa, com exercícios filmados e analisados, desenvolvendo, de modo individualizado, a linguagem verbal e corporal. No final do curso cada aluno recebe um DVD com todas as filmagens. As aulas acontecem de forma intensiva, de segunda à sexta-feira, e as inscrições podem ser feitas na Secretaria da Escola até o dia 15 de julho.

A carga horária será de 20 horas e podem participar alunos a partir dos 15 anos. Os conteúdos serão os seguintes: características da linguagem oral; recursos pessoais de comunicação; utilização da voz: respiração, colocação e dicção; postura e domínio da gesticulação; preparação técnica de uma apresentação; recursos complementares da comunicação oral; estruturação de uma palestra; trabalhando a imagem: postura e gestos; como falar em público com microfone e técnicas de apresentação: leitura, improviso e roteiro.

Mais informações podem ser obtidas pelo telefone 51 3751 6812 ou pelo e-mail marketing@lumeonline.com.br.

Texto: Portal Região dos Vales