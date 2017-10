Curso de Especialização de Gestão em Saúde

A Escola de Administração da Universidade Federal do Rio Grande do Sul (EA/UFRGS) está disponibilizando mais um processo seletivo na modalidade à distância para o Polo de Encantado. Serão 30 vagas para o município. As inscrições serão realizadas exclusivamente no site da Escola de Administração, até o dia 20 de outubro.

O objetivo deste projeto é contribuir para a atuação dos profissionais de saúde na construção de políticas sociais de caráter intersetorial, na perspectiva da promoção da saúde e estimular o fortalecimento do controle social em todas as instâncias de gestão dos sistemas de atenção à saúde.

Mais informações sobre o curso podem ser encontradas na página da Escola de Administração, na aba Especialização, conforme link: https://www.ufrgs.br/escoladeadministracao/

Texto: Ascom Encantado