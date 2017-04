Curso de gestantes auxilia famílias a aproveitarem o momento com mais saúde e bem-estar

Em três manhãs de sábado consecutivas, entre os meses de março e abril, o Hospital Ouro Branco promoveu mais uma edição do curso gratuito de gestantes. Esta foi a primeira turma de 2017 e teve 28 participantes, entre gestantes e acompanhantes.

A programação contou com palestras com profissionais das áreas de psicologia, nutrição, fonoaudiologia, educação física, saúde bucal, pediatria, ginecologia e obstetrícia, anestesia e enfermaria, além da participação especial de colaboradores da internação hospitalar e do cartório. No último encontro ainda ocorreu visitação às dependências do HOB.

Futura mamãe e papai de “primeira viagem”, a professora de Educação Física Maira Cristina Wolf Schoenell (35) e o empresário Edson Ademir Schoenell (42 anos) elogiaram a iniciativa do HOB. “Grávidos” de 14 semanas, o casal acompanhou junto os encontros do curso de gestantes. “Foi excelente, com profissionais capacitados de diferentes áreas, que forneceram às gestantes e aos pais muitas informações esclarecedoras e úteis”, destacam.

Para Maira, o conteúdo abordado por todos os profissionais auxilia as famílias a aproveitarem o momento da gestação com mais saúde e bem-estar, além de preparar para a chegada do bebê. “Muitas dúvidas são esclarecidas. Com informações seguras, as famílias ficam mais tranquilas para encararem o desafio da chegada dos filhos”, ressalta a futura mamãe.

Ela também enaltece a importância da participação do futuro papai no treinamento. “Ele percebe que também tem um papel fundamental ao lado da mãe na criação dos filhos. Os profissionais deixam os pais mais tranquilos sobre todas as modificações que irão ocorrer na formação da família e os futuros papais percebem que terão uma grande responsabilidade pela frente, com informações que serão importantes em todas as etapas, da gestação ao nascimento e aos primeiros anos de vida do bebê”, frisou Maira.

O casal parabenizou o hospital pela organização do tradicional curso, oferecido gratuitamente desde 1997 e com nova turma prevista para o mês de outubro. “Parabenizamos todos os profissionais envolvidos, pelas ótimas palestras, e principalmente ao HOB, por oportunizar esse momento de aprendizagem de forma gratuita às famílias. Sentimos que estamos mais preparados para receber nosso bebê, com muita informação de qualidade e, principalmente, com muito amor e carinho”, concluíram Maira e Edson.

Texto: Ascom HOB