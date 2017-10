Curso de Operador de Retroescavadeira está com inscrições abertas

Estão abertas as inscrições para o Curso de Operador de Retroescavadeira que será realizado entre 17 e 20 de outubro em Bom Retiro do Sul. O curso, que será oferecido nos turnos da manhã e tarde, é uma parceria entre Administração Municipal e Senar-RS, e possui carga horária de 32 horas. As inscrições devem ser realizadas na Prefeitura Municipal junto a Secretaria de Indústria e Comércio com João Batista Ferreira.

Pré-requisitos

-Escolaridade: Alfabetizado

-Idade: 18 anos (início do curso)

-Mínimo de participantes: 06

-Máximo de participantes: 08

Conteúdo programático:

-Apresentação;

-Segurança no trabalho;

-Código de Trânsito Brasileiro;

-Elementos da retroescavadeira: painel de instrumentos, controles e comandos, motor (componentes e funcionamento), sistema de filtragem de ar, de combustível, de lubrificação, de arrefecimento ou refrigeração, elétrico e turbocompressor;

-Eixo dianteiro: 4×2 e 4×4;

-Eixo traseiro: sistema de transmissão (caixa de câmbio, diferencial, freios, reduções finais e conversor de torque);

-Sistema de direção;

-Sistema hidráulico;

-Operação da retroescavadeira e carregador.

Instrutor:

Mário Alberto Cruz Ribeiro

Texto: Ascom Bom Retiro do Sul