Curso do CRAS profissionaliza jovens colinenses

“Fiz o curso para poder ajudar depois da aula minha mãe em seu salão de beleza”. A justificativa do único aluno, Denner Gutjahr, 14 anos, gera orgulho da professora da oficina de manicure e pedicure oferecida pelo Centro de Referência de Assistência Social (CRAS) de Colinas.

“Denner fez seu primeiro pé em uma hora. Ao entrar no curso não tinha noção nenhuma e agora lida com unhas como se fosse se tivesse anos de prática. Com o passar do tempo em meia hora ele deixará um pé todo decorado”, exalta Cirlei Barth Saldanha, da Estética Cirlei, de Teutônia, ao lado da assistente Roseli de Abreu.

Junto a ele, outras jovens a usuários do programa Bolsa Família encerraram na tarde de segunda-feira, dia 6 de novembro, a capacitação profissionalizante. A entrega dos certificados aos participantes contou com a presença da vice-prefeita, Regina Sulzbach, e da coordenadora do CRAS, Jaqueline Scottá.

Iniciado dia 9 de outubro, o curso contemplou desde o conhecimento para fazer mãos e pés, noções de higiene, utilização de instrumentos e atendimento ao cliente. Decoração e aplicação de unhas postiças também foram trabalhadas. O objetivo é desenvolver habilidades dos usuários e a inclusão no mundo do trabalho em busca de sua autossustentabilidade. No fim do mês passado, os alunos testaram seus conhecimentos em uma ação sobre prevenção e autoestima em alusão ao Outubro Rosa, evento sobre a conscientização em relação ao câncer de mama e colo de útero.

Texto: Ascom Colinas