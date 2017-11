Curso ensina técnicas para melhorar vendas

Mais uma ação dentro do programa Santa Clara Tem Valor, que é idealizado pelo governo municipal como forma de incentivo aos setores da indústria, comércio e serviços, se encerra nesta quinta-feira, dia 9. Trata-se do curso de Gestão Visual de Lojas ministrado pelo Sebrae desde o dia 30 de outubro.

No total são quatro encontros realizados no auditório do Centro Administrativo com o intuito de ensinar aos lojistas técnicas que influenciam as compras do consumidor, como a exposição de produtos e a montagem de vitrines. Trinta pessoas participam da capacitação. O tema foi uma das reivindicações feitas pelos empreendedores na pesquisa de opinião realizada durante o ciclo de palestras.

As empresas de micro e pequeno porte inscritas no curso terão a oportunidade de receber duas horas de consultoria gratuita do Sebrae para aplicação prática do conteúdo aprendido ao longo do curso.

Texto: Ascom Santa Clara do Sul