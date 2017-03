Curso preparatório para o Enem inicia no dia 10 de abril

Os estudantes precisam estar atentos às novas regras do Enem. Neste ano, o Exame Nacional do Ensino Médio será realizado em dois domingos consecutivos: 5 e 12 de novembro. Outra mudança é a de que o Enem 2017 não será mais usado para emitir Certificado de Conclusão do Ensino Médio. Para isso será criado um novo exame, chamado Encceja. Outro detalhe importante é o de que as Universidades podem usar o Enem como o único método de seleção, através do Sistema de Seleção Unificada (Sisu) ou também poderão fazer uma combinação própria entre as notas do Enem e seu vestibular próprio.

Com o intuito de auxiliar os estudantes, a Lume Centro de Educação Profissional está com inscrições abertas para o curso preparatório para o Enem. A carga horária é de 284 horas/aula organizadas em 71 aulas. As atividades devem iniciar no dia 10 de abril, das 19h às 22h, em Encantado.

Durante as aulas serão abordados os seguintes conteúdos: Ciências Humanas: História, Geografia, Sociologia e Filosofia; Ciências Exatas: Matemática, Física e Química; Ciências Biológicas: Biologia; Linguagens e seus Códigos: Língua Portuguesa, Redação e Literatura e ainda terá um simulado. O aluno recebe uma pasta, bloco, caneta, apostila completa e material de apoio.

A encantadense Luiza Pretto fez o preparatório da Lumecep e foi aprovada em Biomedicina, na Universidade Federal de Ciências da Saúde de Porto Alegre. Para ela a receita do sucesso está na dedicação, organização e planejamento.

“O curso preparatório me ajudou muito na área das Ciências da Natureza (Física, Química e Biologia), que era fundamental para a aprovação no meu curso. Não só nessa área, mas também nas demais, consegui revisar alguns conteúdos e recuperar os que passaram batido na escola, contribuindo para a preparação para a prova. Nada cai do céu. É necessária muita dedicação e foco nos objetivos. Para isso, a organização é a chave. Organizar e otimizar o tempo é imprescindível para o êxito, e diferentemente do que muitos pensam, é possível conciliar uma boa preparação com outras atividades”.

Luiza, que já tem vários familiares atuando na área da saúde, ingressou na Universidade através do Sisu. “As Ciências da Saúde sempre estiveram presentes na minha casa por causa dos meus irmãos: um médico e uma biomédica. Decidi por Biomedicina após perceber a minha facilidade e preferência pela Biologia e após conhecer o ramo de trabalho de um biomédico, que abrange mais de 30 áreas. O que me encanta na profissão é saber que serei graduada em um curso pensado para formar um profissional capacitado em múltiplas áreas, que vão desde as Análises Clínicas até a Reprodução Humana”.

André Augusto Buffon Dalmoro, também encantadense, foi aprovado para vários cursos na Universidade Federal das Ciências da Saúde, em Porto Alegre. Ele optou por Química Medicinal e entrou na universidade através do Sisu. André ressalta que a dedicação para adquirir ou aprimorar os conhecimentos é imprescindível para obter sucesso.

“Como fui aluno do curso preparatório para o Enem, tive facilidade em me organizar e estudar conforme as aulas prosseguiam. Claro, revisando também com vídeo aulas e muitos exercícios, que eram disponibilizados pelos professores do curso. O preparatório é uma ótima maneira de revisar os conteúdos vistos na escola, além de receber material, ter um ótimo ambiente e uma estrutura para estudar. Além disso, é sempre bom revisar e fazer exercícios sobre o conteúdo que foi passado na aula, estudar de forma uniforme, mas com calma e sem pressa. É necessário também evitar o nervosismo, fazendo pausas e se organizando pra não entrar em desespero pré-prova”.

André optou por Química Medicinal por ter achado interessante a proposta, mas acabou não se identificando com o curso. Neste ano irá prestar novamente o Enem.

Mais informações sobre o curso preparatório para o Enem podem ser obtidas pelo telefone (51) 3751 – 6812, ou pelo e-mail marketing@lumeonline.com.br.

Texto: Portal Região dos Vales