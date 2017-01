Curso sobre Rotulagem de alimentos será realizado nos dias 09 e 10 de fevereiro

Reconhecendo o potencial de produção de alimentos da região dos Vales e com o objetivo de capacitar sobre a correta rotulagem dos alimentos, através de uma análise interpretativa das principais legislações, desenvolvendo um rótulo completo ao final do curso, a Tacta Food School está levando para Lajeado, pela primeira vez, o expert em legislação Dafné Didier Gonçalves Mota. Ele ministrará o curso Rotulagem Geral de Alimentos e Bebidas, nos dias 09 e 10 de fevereiro, na Oficina 670 Coworking.

No curso, os participantes terão dois dias para se atualizarem e tirarem todas as dúvidas sobre o tema. Serão 16h de aula com exercícios para colocar em prática o conhecimento e estimular o aprofundamento da aprendizagem. Os alunos serão desafiados a desenvolver um rótulo e sairão com um check-list completo para avaliação dos rótulos das suas empresas.

Público Alvo

Todos os profissionais da indústria de alimentos, gerentes, coordenadores e supervisores da qualidade e assuntos regulatórios, gestores de P&D, Engenheiros de alimentos, Tecnólogos de Alimentos, Agrônomos, Veterinários, Nutricionistas, Gastrônomos, e demais profissionais da área.

Conteúdo

Rotulagem Geral de alimentos embalados

Rotulagem Nutricional de alimentos embalados

Informação Nutricional complementar

Rotulagem de porções e pesos e medidas

Rotulagem de alimentos alergênicos

Rotulagem de alimentos com glúten

Rotulagem de alimentos com lactose

Rotulagem para alimentos com fins específicos e com propriedades funcionais

Rotulagem de Alimentos Contendo Organismo Geneticamente Modificado (Transgênicos)

Investimento

A carga horária é de 16 h e o investimento de R$ 410 com material incluso, Coffee-break e certificado. A atividade, que é limitada para até 20 pessoas, será realizada na Oficina670 Coworking – Av. Benjamin Constant, 670 – Centro, Lajeado.

Saiba mais

Dafné Didier é Tecnólogo de Alimentos pela FATEC – Cariri, pós-graduado em Biotecnologia e possui MBA em Gestão e Certificação da Qualidade na Produção de Alimentos pela UNIFOR. Atua há mais de 9 anos na indústria de alimentos na área de Controle da Qualidade sendo referência em assuntos regulatórios sobre alimentos e bebidas. É professor do cursos de Especialização em Vigilância Sanitária, Ciência dos Alimentos e Gestão da Qualidade nos Serviços de Alimentação na Universidade Estadual do Ceará – UECE. Consultor e Ministrante de cursos em alimentos e bebidas, colunista do Food Safety Brazil.

Texto: Portal Região dos Vales