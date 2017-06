Cursos Técnicos da LUMECEP estão com matrículas abertas

Até o dia 28 de julho estão abertas as inscrições para os cursos Técnico em Enfermagem e Técnico em Administração, da Lume Centro de Educação Profissional. No ato da inscrição, que deverá ser feita na Secretaria da Escola, o aluno deverá apresentar uma foto 3 x 4 e cópia da identidade, CPF, comprovante de residência (conta de água, luz), histórico escolar e certificado de conclusão do ensino médio ou atestado de matrícula.

O Técnico em Enfermagem, que inicia no dia 31 de julho, tem carga horária de 1.600 horas. O curso tem por objetivo habilitar profissionais de nível técnico aptos ao exercício legal da profissão, proporcionando uma formação profissional qualificada para atuar nas situações de saúde-doença; desenvolvimento de competências que lhe permitam superar os limites do campo de trabalho, transitando para outras ocupações da mesma área profissional e habilitar profissionais que possam atuar sob supervisão de enfermeiro nos diferentes graus de complexidade para atender as demandas no setor da saúde.

O Técnico em Administração, que inicia no dia 07 de agosto, tem carga horária de mil horas. O curso objetiva habilitar profissionais de nível técnico para o gerenciamento de empresas, desempenhar tarefas administrativas, gerenciais, fiscais, tributárias, financeiras e de recursos humanos, capacitando-os com conhecimentos e habilidades para o exercício de atividades produtivas. Além disso, procura oferecer qualificação, profissionalização e atualização aos alunos, visando à sua inserção e melhor desempenho no mercado de trabalho.

Para obter mais informações, os interessados podem acessar a página de cada curso, ligar para o fone (51) 3751-6812 ou enviar um e-mail para marketing@lumeonline.com.br.

Texto: Portal Região dos Vales