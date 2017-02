Curta o Verão promete agitar a estação em Lajeado

Entre os dias 20 de fevereiro e 4 de março o Parque Professor Theobaldo Dick será palco de uma etapa do Circuito Verão Sesc de Esportes. O evento, que visa o bem-estar físico da comunidade, é uma parceria entre o Sesc e Secretaria da Cultura, Esporte e Lazer (Secel) e está inserido no Curta o Verão, programa que conta com diversas atividades esportivas.

Os jogos classificatórios do Circuito Verão Sesc acontecerão sempre a partir das 19h, nas modalidades de Beach Soccer Masculino (dias 20,21,22 de fevereiro) e Feminino (23 de fevereiro e 2 de março), Vôlei de Areia Masculino (23 de fevereiro) e Feminino (21 de fevereiro) e Futvôlei (22 de feveiro). As finais ocorrem no dia 4 de março. As equipes campeãs em cada modalidade estarão classificadas para fase final, na qual será subsidiado o transporte até o local do evento. A final estadual está programadas para acontecer entre 11 e 12 de março, em Torres. Podem participar pessoas com mais de 16 anos. Outras informações podem ser obtidas pelo site www.sesc-rs.com.br/esportesesc. E e-mail secel.esporte@lajeado.rs.gov.br e imairesse@sesc-rs.com.br, além dos telefones 3982-1140 e 3714-2266.

Além dos jogos do Sesc, haverá Ginástica no Parque, Caminhada Pela Trilha e Stand Up Paddle. Com o objetivo de estimular a prática de atividades físicas e combater os problemas de saúde, assim como apreciar as paisagens do Parque dos Dick e do Jardim Botânico, as oficinas são gratuitas e contam com a orientação de professores. As aulas atendem a todas as faixas etárias, sendo atividades de intensidade baixa e moderada, possibilitando a participação de toda a população interessada. A ginástica ocorre no Parque dos Dick, nos dias 20, 21, 22 e 23, das 19h ás 20. Já a caminha acontece no Jardim Botânico, nos dias 21, 22 e 23, às 9h.

Outra novidade é a clínica de Stand Up Paddle, que acontecerá no dia 11 de março (sábado). A Secel disponibilizará para a comunidade uma tarde de diversão. A atividade será ministrada pelo educador físico João Francisco Oliveira, que é proprietário da Escola Chiquinho Oliveira SUP TEAM . Além da parte teórica, será disponibilizado todo o material para a prática e segurança dos participantes. A idade mínima para participar da clínica é 8 anos. O evento também contará com a presença da Rabbit Surfboards, que estará expondo modelos de pranchas e oferecendo dias sobre materiais e medidas das mesmas. Os participantes deverão estar com trajes esportivos. A clínica acontece no Porto dos Bruder, no centro da cidade. As inscrições são gratuitas e ocorrem no local do evento. Mais informações nos e-mails secel.esporte@lajeado.rs.gov.br e joaooliveira@universo.univates.br.

Fonte: Ass. de Imprensa da Prefeitura de Lajeado