Dado Schneider é atração confirmada no Reload 2018

O professor, publicitário e doutor em Comunicação, Dado Schneider, será uma das atrações da 6ª edição do Reload Sindilojas. Considerado um dos palestrantes mais inovadores da atualidade, Schneider integra a programação do evento agendado para o dia 11 de abril de 2018, no Weiand Hotel em Lajeado. A atividade tem como tema “Ser no presente é estar no futuro” e já confirmou também a participação da economista Patrícia Palermo do arquiteto Reinaldo Leão Fortes

Com experiência em grandes agências de publicidade, Schneider foi executivo de marketing e criador da marca Claro, tendo atuado ainda como consultor de Comunicação para Vendas de grandes empresas nacionais e multinacionais. Autor do livro “O mundo mudou… bem na minha vez!”, ele se consagrou como um dos palestrantes mais requisitados do país graças a sua “Palestra Muda”, a qual surpreende o público com uma linguagem revolucionária que aborda de forma leve e descontraída acontecimentos do mundo moderno e as maneiras de lidar com ele e suas turbulências. O Reload 2018 é uma realização do Sindilojas Vale do Taquari e tem o patrocínio confirmado de Sicredi Vale do Taquari, com o apoio de Fecomércio Sesc/Senac.

Texto: Ascom ACIL