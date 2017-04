Daiane Bergamaschi é a nova Rainha do Município

O charme e a beleza da mulher encantadense estiveram em evidência na noite desta sexta-feira (31). Um grande público lotou o Ginásio do Parque João Batista Marchese, para prestigiar o concurso de Escolha das Soberanas. A nova corte, que irá representar o município nos próximos quatro anos, ficou composta pela Rainha Daiane Bergamaschi e Princesas Thais Maria de Lima Agostini e Letícia Baroni

Daiane ganhou R$3000, enquanto Thais e Letícia receberam R$1500 cada. A corte também foi presenteada com uma viagem para a Itália. As três melhores torcidas, que receberam premiação em cerveja, foram das candidatas Giseli Daldon Lancini, Thais Maria de Lima Agostini e Francieli Daltoé.

As 19 candidatas, que representavam diversas entidades e empresas de Encantado, iniciaram o desfile individual com traje casual e logo em seguida esbanjaram beleza vestindo trajes de gala. Os desfiles foram individuais e coletivos.

Antes da divulgação do resultado, houve o desfile de despedida das Soberanas do Centenário. Na passarela, a Rainha, Heloísa Sangalli Beneduzi; Princesas, Bárbara Demarchi e Natália Genesini e Embaixatrizes do Turismo: Francine Tasca e Thais Pedersini, encerraram o reinado iniciado em 2015.

Na noite também foi sorteada uma viagem com acompanhante para Porto Seguro; prêmio oferecido pela Pipa Viagens e Turismo. Cada pessoa recebeu um cupom na entrada do ginásio, para concorrer ao sorteio. Luiza Zandonotto de Oliveira foi a contemplada.

O concurso de escolha das Soberanas contou com a participação das candidatas Bárbara Bratti Rossini, Camila Brizola Capitaneo, Caren Valduga, Caroline de Oliveira Luzzi, Cássia Patrícia Christoff, Daiane Bergamaschi, Francieli Daltoé, Giseli Daldon Lancini, Isabelle Gedoz Casanova, Karine Cristina Kunzler, Laís Rabaiolli Giongo, Letícia Baroni, Luiza Zandonatto Pires, Marina Luisa Zuchetti, Mikaela Alina Schirrmann, Natália Gonzatti Fontana, Pâmela Restelli, Tamara Ferreira do Nascimento e Thais Maria de Lima Agostini.

Texto: Portal Região dos Vales