Dália apresenta resultados de 2016 ao quadro social

A Dália Alimentos deu início às assembleias regionais e os primeiros municípios a receberem os encontros foram Tupanciretã, no dia 10; Candelária, no dia 15; e Anta Gorda, no dia 17. No exercício que passou, o faturamento bruto da Dália Alimentos foi de R$ 1.172.396,098 e as sobras registradas foram de R$ 9.206.353. Estes valores, além de outras informações de caráter financeiro e social, foram compartilhadas com os associados pelo presidente Executivo, Carlos Alberto de Figueiredo Freitas; e pelo presidente do Conselho de Administração, Gilberto Antônio Piccinini.

Esses números são compatíveis com o que havia sido estipulado no Plano de Metas para 2016, segundo Freitas, que esclareceu acerca do desempenho da cooperativa no ano que findou. “Em 2016 houve um pequeno crescimento no faturamento em relação ao ano anterior. Entretanto, as sobras foram menores devido ao ano de dificuldade que o país enfrentou”, explica, elencando o aumento do preço dos grãos, a elevação das taxas de juros, o aumento do ICMS do Rio Grande do Sul e a importação de leite em pó como alguns dos principais empecilhos motivadores para essa redução.

Esse resultado positivo, conforme Freitas, deve ser comemorado pelo quadro social e pelos funcionários. “Estávamos preparados para um pequeno prejuízo, mas com as estratégias adotadas, conseguimos obter lucro, não na proporção que queríamos, contudo, de muita importância e relevância se levarmos em consideração o ano de extrema dificuldade pelo qual passamos.”

Sobre o ano de 2017, Freitas ressalta que o grau de confiabilidade do empresariado será maior e que o país deverá, gradativamente, retomar a estabilização da economia. “Temos a previsão de uma pequena redução do faturamento em virtude da perda de produtores de leite e de uma diminuição temporária na produção de suínos, a qual será retomada e normalizada no final deste ano. O faturamento será menor, mas o resultado maior”, adianta o executivo.

Em sua explanação, o presidente do Conselho de Administração, Gilberto Antônio Piccinini, destacou questões relacionadas à sociedade cooperativa, como o crescimento da área social, o planejamento das atividades a serem desenvolvidas junto às famílias como os encontros de mulheres, de delegados e de jovens; além dos projetos que foram e serão executados, a exemplo do frango de corte, com obras do complexo avícola em plena atividade. O Projeto Criança Dália, suas ações em vários municípios, totalizando R$ 289 mil doados, também foi destacado por Piccinini. Por fim, os associados sanaram as dúvidas elaborando questionamentos aos presidentes.

Piccinini reforça que a assembleia é um evento importante, momento em que a cooperativa vai ao encontro dos associados, em suas regiões, oportunidade em que são fornecidas informações sobre o ano que passou, os resultados obtidos, o crescimento e o desempenho obtido. “Além disso, traça-se um panorama sobre o futuro, para que essas informações resultem em um planejamento dos associados em relação às suas propriedades e a seus negócios”, ressalta.

Nesta semana as assembleias ocorrem em Serafina Corrêa, na quarta-feira, dia 22; e em Arroio do Meio, na sexta-feira, dia 24. Na próxima semana, dia 3 de março, o encontro será em Progresso; no dia 8 em Encantado e no dia 10 em Guaporé.

Escola do Leite na região de Júlio de Castilhos

Um dos assuntos que também pautou as assembleias foi a Escola do Leite, que, a partir do mês de abril, iniciará as aulas na região de Júlio de Castilhos. O programa de assistência técnica itinerante será conduzido pelo técnico em agropecuária Éverton Dalcin Ebert, que se dedicará à escola junto aos instrutores que fazem parte do Setor de Gado Leiteiro da Dália Alimentos.

As aulas serão divididas em quatro turmas e o cronograma completo com datas, locais, nome dos instrutores e lista das turmas de associados será enviado juntamente com a Nota do Leite do mês de março. As informações também serão publicadas no jornal “Dália em Notícias.” Éverton será substituído pelo técnico em agropecuária Gilvan Ivandro Bringmann (27), natural de Arroio do Tigre. Ele dará continuidade ao trabalho de Éverton e trabalhará prestando assistência técnica aos produtores do Programa Leite Saudável

CRONOGRAMA DE ASSEMBLEIAS:

Data | Região | Local (munícipio) | Almoço | Horário: 10h

– 22/02 | Serafina Corrêa | Câmara de Vereadores (Serafina Corrêa) | Almoço: Salão Paroquial;

– 24/02 | Arroio do Meio | CTG Querência de Arroio do Meio (Arroio do Meio) | Almoço: CTG Querência de Arroio do Meio;

– 03/03 | Progresso | Salão Paroquial (Progresso) | Almoço: Ginásio do Colégio São Francisco;

– 08/03 | Encantado | Auditório Itália do Centro Administrativo (Encantado) |Almoço: Salão Paroquial;

– 10/03 | Guaporé | Clube XV de Novembro (Guaporé) | Almoço: Clube XV de Novembro.

– 24/03 | AGO 2017 | Auditório Itália do Centro Administrativo de Encantado | Almoço: Salão Paroquial. Início: 10h.

Fonte: Ass. de Imprensa da Dália Alimentos

Foto: Carina Marques