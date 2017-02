Dália apresenta Selo comemorativo aos 70 anos

Neste ano, a Dália Alimentos completará 70 anos de sua fundação. A primeira ação realizada para dar início às comemorações foi o lançamento de um Selo comemorativo aos 70 anos. O selo estampará correspondências, folhas timbradas e documentos.

A Dália Alimentos completará 70 anos no dia 15 de junho de 2017. Diversas atividades serão realizadas no transcorrer deste ano, com destaque especial para o jantar festivo e para o lançamento do livro, em elaboração há dois anos. Aliás, o livro faz parte do Projeto Dália – Memória & Conhecimento, que objetiva a publicação de uma obra comemorativa aos 70 anos e que está na fase final de sistematização dos dados da pesquisa.

Os pesquisadores Charles Tonet e Tânia Tonet, da 3 Tempos – Memória Corporativa, de Caxias do Sul, reuniram um vasto material que consiste em parte teórica, baseada em consulta bibliográfica sobre a história e os princípios do cooperativismo; e outra parte fundamentada em pesquisa de fontes primárias.

Nesta, consta a análise dos livros de atas, a coleta de depoimentos com a Direção, membros do Conselho, associados, ex-funcionários e funcionários. Um capítulo da obra será dedicado a um estudo inédito, que pretende traçar o perfil das propriedades rurais, de seus proprietários e de seus sucessores, analisando os fatores de sucesso no processo sucessório.

A investigação teve caráter qualitativo com entrevistas realizadas em 2015 e complementadas com quatro mil questionários de associados, em 2016. Todos esses dados estão sendo sistematizados, em sua fase final. À medida em que os dados estão sendo analisados, os primeiros textos começam a ganhar forma. A obra terá o lançamento em junho deste ano.

O presidente do Conselho de Administração, Gilberto Antônio Piccinini, ressalta que uma história se faz ao longo de décadas e com ações que venham para marcar e desenvolver gerações. “Em função disso, a Dália Alimentos quer marcar este tempo com o resgate, através de um livro que lembre o início do cooperativismo, que tanto marcou e marca profundamente a nossa região ao longo destes 70 anos de fundação da Dália.”

Texto: Ascom Dália Alimentos