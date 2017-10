Dália certificada por utilizar energia limpa e renovável

A Dália Alimentos está contribuindo para a preservação do meio ambiente. No mês de outubro a cooperativa foi certificada por utilizar energia limpa e renovável. O certificado foi entregue pela empresa Mercatto Energia, de Caxias do Sul, que presta assessoria à Dália.

Recebeu o documento o presidente Executivo, Carlos Alberto de Figueiredo Freitas, o presidente do Conselho de Administração, Gilberto Antônio Piccinini, o supervisor Setor Tesouraria, Fernando Luiz Pagliari e a gerente da Divisão Controle de Qualidade, Ivane Giacobbo. O diplomado foi entregue pelo engenheiro e consultor em energia Maílson Nicaretta.

A Dália Alimentos utiliza energia limpa, gerada a partir de fontes renováveis: solar, eólica, biomassas e de pequena central hidrelétrica. Com essa prática, a empresa contribui para o desenvolvimento de uma matriz energética sustentável, reduzindo a emissão de Gases do Efeito Estufa (GEE). Através de metodologia estabelecida pelo GHG Protocol Corporate Standard, desenvolvida pelo WRI (World Resources Institute), foram reduzidas as emissões de gases de efeito estufa em 15.063,32 T CO2, equivalente ao período de janeiro de 2013 a julho de 2017.

A supervisora do Setor Ambiental, Graziela Botega, reforça que a Dália é uma empresa que trabalha em conformidade com as normas ambientais e está em constante busca por alternativas que visem reduzir os impactos ambientais. “Além do trabalho desenvolvido com a energia, destaca-se o gerenciamento dos resíduos sólidos gerados, as capacitações ambientais destinadas aos funcionários, incentivando-os a adotar práticas corretas ambientais; o tratamento de efluentes industriais adequados e modernos e os investimentos para reutilização e redução de consumo de água” enumera.

O supervisor do Setor Tesouraria, Fernando Luiz Pagliari, ressalta que a Dália Alimentos adquire energia elétrica do Mercado Livre, prática adotada desde o ano de 2013, a qual trouxe uma redução considerável nos valores gastos com energia elétrica, melhorando significativamente a qualidade da energia, eliminando o horário de ponta e do uso de geradores e tornando-se uma atitude ambientalmente correta.

Na visão do presidente Executivo, Carlos Alberto de Figueiredo Freitas, esta certificação representa mais uma conquista para a Dália Alimentos, pois trata-se de uma empresa comprometida com a sustentabilidade e com o meio ambiente. “Estamos muito felizes, pois numa época em que se fala em sustentabilidade, a Dália faz a sua parte”.

Texto: Ascom Dália Alimentos