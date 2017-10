Dália recebe visita do secretário de Estado Minetto

O secretário de Estado de Desenvolvimento Rural (SDR), Tarcísio José Minetto, esteve na Dália Alimentos na sexta-feira (20). Ele foi recebido pelo presidente do Conselho de Administração, Gilberto Antônio Piccinini e pelo gerente da Divisão Produção Agropecuária, Igor Weingartner. Na pauta do encontro, a possibilidade de auxílio da SDR aos municípios que terão unidades de produção de frango de corte, as quais abastecerão o frigorífico para abate de aves que está sendo construído pela cooperativa em Arroio do Meio.

O projeto da Dália Alimentos prevê a construção de nove núcleos de produção de frango de corte, estando já definidos os que serão instalados nos municípios de Anta Gorda, Encantado, Mato Leitão, Marques de Souza, Venâncio Aires e Vespasiano Corrêa. Demais cidades estão em fase de definição das outras três vagas. Minetto disse que alguns prefeitos já entraram em contato com a SDR solicitando ajuda para a perfuração de poços artesianos e serviço de máquina para terraplenagem. “Entendemos ser um grande projeto para o Estado e, por isso, somos parceiros na iniciativa, apoiando conforme as nossas possibilidades”.

Em cada núcleo de produção será investido aproximadamente R$ 7 milhões por parte dos sócios participantes de da cooperativa e no Complexo Avícola, que contará frigorífico de aves, fábrica de rações e fábrica de farinhas, o investimento da Dália será de R$ 95 milhões. A estimativa é de que a terraplenagem em cada área de terras esteja concluída até março de 2018. A previsão de início de abate dos frangos é para meados de 2019.

Piccinini elogiou e agradeceu a disponibilidade de Minatto em se deslocar até Encantado para saber a mais sobre o projeto, externando ajuda da secretaria. “A SDR é parceira de longa data da cooperativa, em especial na figura do Minetto, que sempre está apoiando e prestigiando as nossas iniciativas”.

Texto: Ascom Dália Alimentos