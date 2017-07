Daltro Filho ficará temporariamente sem serviços de Correio

A distribuição de cartas e encomendas via Correios está temporariamente suspensa no bairro Daltro Filho, em Imigrante, desde o início deste mês. Existia um contrato entre os Correios e uma empresa terceirizada, onde o município recebia o repasse para que fosse realizada a distribuição dos materiais aos moradores do bairro Daltro Filho. Porém, este repasse foi cancelado.

O que motivou o cancelamento, foi um levantamento por parte da Superintendência da Autarquia, no qual a população do bairro Daltro Filho estaria abaixo do mínimo exigido por eles, que é de 500 pessoas. Os dados foram contestados e não aceitos pelo órgão.

Para continuar com os serviços, Imigrante deverá assinar um acordo de cooperação técnica, onde o município deverá dispor de local, que se enquadre na exigência dos Correios, um servidor que ficará responsável pela unidade, bem como do transporte dos malotes e encomendas.

O Secretário Municipal de Administração, Planejamento e Finanças, Emiliano Romagna, explica que assumir mais esta responsabilidade, que não é de competência do Município, irá gerar despesas adicionais não previstas. “Faremos o que estiver ao nosso alcance e assumiremos mais este encargo para não deixar a população de Daltro Filho desassistida”, afirma.

Romagna também solicita a colaboração dos munícipes com os servidores da agência dos Correios localizada no Centro, até que o município consiga atender as exigências para restabelecer as entregas no bairro.

Texto: Ascom Imigrante