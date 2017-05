De brinquedos infláveis a esportes radicais. Diversão para todos na Maifest

Não bastassem os shows, baile para a Terceira Idade e os eventos já tradicionais, como Jogos Germânicos, Torneio do Boi e os Clássicos Gre-Nais, a Maifest 2017 dará outros motivos para que pessoas de todas as idades visitem o Parque Princesa do Vale de sexta-feira (19) a domingo (21). Em mais exemplos da diversidade da festa, que tem na sua organização o Governo de Estrela, os visitantes mais jovens terão à sua disposição brinquedos, e aqueles que buscam um pouco mais de emoção e adrenalina poderão desfrutar, também gratuitamente, de alguns esportes radicais.

De acordo com Julio Saldanha Pereira, titular da Secretaria de Esportes e Lazer (Smel) de Estrela, serão brinquedos infláveis e tradicionais como a cama pula-pula, além de uma tirolesa de cerca de 30 metros, que deslizará sobre o lago local. Também uma parede de escaladas. Estas atrações, contudo, estarão abertas apenas no sábado e no domingo, das 14h às 18h.

“A ideia é apenas oferecer mais alguns atrativos, principalmente para as crianças e pessoas mais jovens que estarão no Parque e não envolvidas diretamente com as atrações centrais, mas sem tirar o foco destas”, detalha ele. “Este ano a Maifest, no que diz respeito à programação no Parque, combina com palavras como tradição e evolução. Exemplo é a colocação de mais arquibancadas ao redor do gramado, que já estão montadas, o que possibilitará que mais pessoas acompanhem os eventos centrais com mais conforto. Queremos acima de tudo fazer um evento divertido, seguro e organizado”, explica.

Programação

O 16º Torneio do Boi será realizado sexta-feira (19), a partir das 19h. No sábado (20), a partir das 13h30min, será a vez dos Jogos Germânicos. E no domingo, a partir das 10h, os clássicos Gre-Nais. A festa no Parque Princesa do Vale reserva ainda, ao longo dos três dias de atrações, shows de Dionatã Severo e Lucas & Felipe (ambos dia 21, às 18h e 19h, respectivamente) e MC Stamm (dia 20; às 19h). Também apresentações das bandas Sputnik e Vôo Noturno (dia 20; às 17h e 18h) e Grupo Instrumental da EEEB Vidal de Negreiros (dia 20, às 16h).

Ainda dentro da programação geral da Maifest – 141 anos também serão realizados o 52º Festival do Chucrute e o 18º ParkChoppFest. No festival alemão, que já teve seu desfile típico, serão realizados dois bailes típicos (dias 20 e 27); dois cafés coloniais (dias 21 e 28); a 23ª edição da Festa do Idoso (dia 24) e a 11ª Festa das Apaes (dia 25). Mais informações pelo 3712-1120. Também será realizado, de 18 a 28 de maio, o 3º Encontro Nacional de Motorhomes, no complexo esportivo em frente ao Parque Princesa do Vale, e que deve atrair a Estrela mais de 80 específicos carros e mais de 200 participantes.

Texto: Ascom Estrela