Décima edição do Campeonato Municipal de Bocha inicia hoje

Nesta sexta-feira (13), inicia a décima edição do Campeonato Municipal de Bocha de Paverama. Oito equipes, divididas em dois grupos se enfrentam, no formato todos contra todos em suas chaves. Os dois primeiros colocados de cada grupo se classificam para as semifinais. Os jogos estão previstos para iniciar as 19h45min.

Chave A Chave B

Cancha do Ciro Carola Rodoviária

Metalúrgica Multimetal Morro Azul

Cabriúva Cancha do Eli

Morro dos Cavalos S.E. União

Confira os jogos da primeira rodada:

No Bairro Morro Bonito, a Cancha do Ciro enfrenta o atual campeão Cabriúva. Na Cabriúva, na cancha do balneário, a Metalurgica Multimetal estréia na competição contra o Morro dos Cavalos. Na cancha de bocha do Parque 13 de Abril, a equipe Rodoviária recebe a Cancha do Eli. No Morro Azul, a equipe da localidade recebe o União de Boa Esperança.

Texto: Portal Região dos Vales/Ascom Paverama