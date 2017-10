Defesa Civil alerta para risco de chuvas e temporais

A Defesa Civil do Rio Grande do Sul divulga alerta meteorológico para sexta-feira (27) e sábado (28). Na sexta-feira, há risco de chuvas e temporais isolados em grande parte do estado, em função da formação de uma área de baixa pressão na costa e da influência de outra área de baixa pressão no Paraguai.

No oeste e noroeste do RS, a instabilidade perde força. Já no sul, no centro e no leste gaúcho concentram-se pancadas de chuva forte. No sábado, o tempo volta a ficar firme na maior parte do Rio Grande do Sul, com a entrada de uma massa de ar seco.

Texto: Ascom RS