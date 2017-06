Defesa Civil alerta para riscos meteorológicos nesta quinta-feira

Uma massa de ar frio deve provocar uma queda acentuada de temperatura e a incidência de fortes ventanias no RS nesta quinta-feira (8). Segundo informações de diferentes órgãos de monitoramento, diversas regiões do estado devem se preparar para pancadas intensas de chuva que devem acompanhar a incidência de trovoadas.

O estado inteiro deve estar em estado de alerta devido ao desnivelamento das bacias hidrográficas. Diversos pontos do Rio Uruguai, por exemplo, ainda estão acima do nível de alerta, e com a chuva prevista a situação tende a agravar. Há também a eminente probabilidade de descargas elétricas, queda de energia, inundações em zonas ribeirinhas e alagamentos de curta duração em zonas urbanas.

Fronteira Oeste, Região Noroeste, Região Central, parte da Região Norte, Região Metropolitana e Litoral Norte devem ser as regiões mais afetadas pelas adversidades.

Bacias hidrográficas em alerta:

Turvo – Santa Rosa – Santo Cristo; Ijuí; Piratini; Butuí – Icamaquã; Ibicuí; Vacacaí – Vacacaí Mirim; Alto Jacuí; Pardo; Baixo Jacuí; Taquari – Antas; Caí; Guaíba; Sinos e Gravataí.

Texto: Ascom Defesa Civil