Defesa Civil alerta para riscos meteorológicos nesta semana no estado

A Defesa Civil do Rio Grande do Sul alerta para acúmulos significativos de água no começo da terça-feira (10). O tempo se mantém instável na quarta-feira (11) com possibilidade de chuva forte acompanhada de raios e trovões com potencial para queda isolada de granizo. O feriado de quinta-feira (12) também promete ser de chuva forte no estado. A sexta-feira (13) será nebulosa com nuvens carregadas que ainda podem provocar altos volumes de água em parte do dia.

A sequência de dias chuvosos deve causar transtornos como alagamentos e cheias, além da manutenção do solo encharcado que pode provocar quedas de árvores. Qualquer situação de risco deve ser informada para a Defesa Civil, pelo telefone de emergência 199.

Texto: Ascom RS