Defesa Civil alerta para tempestades em todo o estado

A Defesa Civil do Rio Grande do Sul alerta para a possibilidade de trovoadas, rajadas de vento de até 60 km/h e queda de granizo nesta quinta (5) e sexta-feira (6). As regiões de mais riscos são Campanha, Missões, Serra do Sudeste, Encosta do Sudeste e Litoral Sul. A chuvas devem variar entre nível moderado e forte.

A situação deve se agravar na sexta-feira (6) e os ventos podem chegar aos 60 e 90 km/h. Tempestades com trovões podem ocorrer em todas as regiões do estado. A chuva pode gerar acúmulos de água, com possibilidade de alagamentos e possíveis enchentes devido ao transbordamento de rios e arroios.

Texto: Ascom RS