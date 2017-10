Defesa Civil realiza treinamento com agentes da região

A Defesa Civil realizou na quarta-feira (25) o workshop do Projeto Capacitar 2017. A Coordenadoria Regional de Lajeado é composta por 62 municípios, que estiveram representados por agentes da defesa civil, prefeitos e vice-prefeitos. O evento foi uma capacitação, a fim de nivelar o conhecimento das Defesas Civis dos municípios.

O curso abordou a prevenção, preparação, resposta e reconstrução de cenários relacionados a desastres e ocorrências que venham a agredir o ambiente. Foram abordados conhecimentos teóricos e práticos sobre o preenchimento da documentação necessária e o encaminhamento dos processos para liberação de recursos na busca de ajuda monetária, por exemplo, visando capacitar os agentes da defesa civil.

Representando o prefeito Marcelo Caumo, o Secretario Municipal da Segurança, Paulo Roberto Locatelli Gandin, salientou a importância das Defesas Civis dos municípios atuarem de forma conjunta e trocarem conhecimentos. “Nos 497 municípios do estado do Rio Grande do Sul se faz presente este colete laranja. As ações da Defesa Civil necessitam cada vez mais de pessoas qualificadas e em busca de conhecimentos na área. Durante nossas ações, o segredo é a gente se organizar, levantar a cabeça e trabalhar. Mas trabalhar de uma forma eficiente e eficaz. E se nos preparamos, buscando conhecimento, ficará mais fácil atuar nas ações”, disse Locatelli.

O curso teve o objetivo de trocar informações entre os agentes da Defesa Civil e orientar os caminhos mais fáceis durante as ações, a fim de melhorar o atendimento prestado às comunidades em relação a qualidade e agilidade.