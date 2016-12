Definida área para construção de unidade da Fase em Santa Cruz do Sul

A Câmara de Vereadores de Santa Cruz do Sul aprovou, na quinta-feira (22), o projeto que autoriza a doação de uma área de quatro hectares, localizada no Corredor Zanette, para que o Estado construa um Centro de Atendimento Socioeducativo (Case) no município. A finalidade é a criação de 60 vagas para internação de jovens em conflito com a lei provenientes da região dos vales do Rio Pardo e Taquari. O investimento do governo do Estado será de R$ 15 milhões com recursos financiados pelo Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID).

Com a definição, estão consolidados os locais para a construção de três novas unidades da Fundação de Atendimento Sócio-Educativo (Fase) – entre os quais Santa Cruz do Sul – para gerar um total de 210 novas vagas no sistema. As outras serão localizadas nos municípios de Osório e Viamão.

O presidente da Fundação de Atendimento Sócio-Educativo (Fase), Robson Luis Zinn, disse que agora o processo de regionalização das unidades da Fase em todo o Rio Grande do Sul estará definitivamente completo na medida em que as estruturas forem sendo construídas. “Até então, a Fundação conseguia o recurso, mas logo perdia o dinheiro por não haver locais para a construção dessas unidades. Desde o início da gestão trabalhamos sob a perspectiva de construir um diálogo com as comunidades locais para que houvesse essa definição. Agora, passamos a operacionalizar a construção”. Zinn lembra que Osório o complexo em construção que está em fase mais adiantada com a obra em processo de licitação.

O presidente da Fase explicou que, em relação a Santa Cruz do Sul, está em andamento a contratação dos projetos executivos. A previsão para o lançamento do edital para a execução da obra está previsto para o segundo semestre de 2017.

