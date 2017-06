Deliciosamente divertida, Suinofest atrai mais 32 mil pessoas

Nos dias 09, 10, 11, 16, 17 e 18 de junho, Encantado esteve em festa. Criada na década de 90, com o intuito de fomentar o consumo da carne suína, a cada ano, a Suinofest assume proporções maiores e movimenta toda a economia da cidade. Nos seis dias de evento, mais de 32 mil pessoas passaram pelo Parque João Batista Marchese. Esse público teve a oportunidade de usufruir do Salão Gastronômico, Festival de Compras, Espaço Cultural, Praça de Alimentação, produtos das Agroindústrias, Materia (Mate Break), Artesanato, oficinas de gastronomia gratuitas, Seminários, Espaço Aventura, Roteiro Encantado e Passeio Recreativo.

O evento está se consolidando como o melhor festival gastronômico do Rio Grande do Sul. 9554 pessoas prestigiaram o salão que oferece farta e variada gastronomia italiana e gaúcha, com a presença de marcas renomadas em comidas e bebidas. Somente no último sábado (17), mais de duas mil pessoas prestigiaram o local, revezando-se no intervalo das 19h às 24h. A lotação máxima contabilizou 1,9 mil visitantes, por volta das 20h30min.

De acordo com a presidente da Suinofest 2017, o evento superou seus limites e a Suinofest foi uma explosão de festa. “É um festival feito por muitas mãos e muitos corações; essa é receita do sucesso”, revela. “A palavra que está na memória de todos os organizadores é ‘muito obrigado’, pois há coisas na vida que o dinheiro não paga e todos, sem dúvida, superaram seus limites para que este evento fosse essa explosão de festa”, completa.

Consumo é um sinalizador do sucesso

De acordo com o coordenador do Salão Gastronômico, Thiago Fachinetto, o consumo é um sinalizador do sucesso do evento e apresenta o perfil do público pagante. “Não há desperdícios, é um consumo equilibrado que demonstra que a festa foi muito boa”, explica. Conforme Fachinetto, o chopp, em especial, destacou-se dentre as novidades. Foram mais de três mil litros da bebida oferecida pela cervejaria artesanal Salva, de Estrela.

Nos seis dias do evento foram consumidos: Cortes suínos: 1,5 mil quilos; Leitão a Encantado: 1.350 quilos; Pastel carne suína: 10 mil unidades; Frios: 1,2 mil quilos; Bebidas: mais de quatro mil garrafas; Costela ao molho barbecue: 280 quilos; Hambúrguer de carne suína: 9 mil unidades; Chopp: mais de três mil litros.

Festival de Compras movimenta dois milhões e meio em negócios

Nesta edição, o Festival de Compras movimentou dois milhões e meio em negócios. A atividade é uma oportunidade para vender, divulgar produtos e prospectar negócios. Neste ano, o evento contou com 93 estandes no pavilhão, 13 na área externa coberta, oito na área externa, 11 na Praça de Alimentação e, 38 espaços na ilha das Agroindústrias. Ainda a houve a Feira de Pequenos Animais e brinquedos infláveis.

Este é quarto ano que a Loja Maria Fernanda, de Encantado, participa do evento. “Todos os anos sempre foi muito bom. Neste ano, o calor interferiu um pouco nas vendas, mas mesmo assim foram boas. Participar da Suinofest é muito válido. Já reservei estande para 2019”, comenta a empresária Fernanda Cornelli.

A vendedora Janete Zilioto, da empresa Mesas Elásticas Olimpio, de Antônio Prado, estreou na Suinofest e saiu muito satisfeita. “A Feira estava bem boa. Fechamos várias vendas e encaminhamos muitos negócios. Estamos há 30 anos no mercado, temos muita experiência em feiras e sabemos o quanto estes eventos são importantes, pois o público precisa conhecer os produtos e ficar com o nosso contato. O custo benefício da feira compensa e nós pretendemos voltar na próxima edição”.

Para a Eko 7, os resultados também foram satisfatórios. “Superou as nossas expectativas. Fechamos muitos negócios e fizemos contatos. Encantado está localizado numa região estratégica e a feira é uma oportunidade para divulgar a marca e obter visibilidade. Esta foi a nossa primeira participação e nós pretendemos voltar”, comentam os distribuidores da empresa.

O público também adorou o evento. Exemplo disso é o pedreiro Gilberto Herdina, de Venâncio Aires, que há 13 anos participa da Suinofest. “Na primeira vez eu vim somente com a minha família. Depois comecei a organizar grupos e não parei mais. Neste ano organizei dois ônibus em cada final de semana. O prazer da comida italiana, a degustação, e as novidades da Feira nos fazem voltar todos os anos”.

Festival de Prêmios

A cada R$ 50 em compras nos estandes do Festival de Compras, o consumidor teve direito a um cupom. No domingo (18), às 17h, foi sorteado um celular Galaxy j5 Samsung. Quem ganhou foi Marcio Barufi de Encantado; o notebook foi para Seonilda da Paixão de Encantado e o televisor led 43 para Joenio Gianello de Encantado. No primeiro domingo (11), às 17h, também houve sorteio. Rosangela Lucca Borela, de Encantado, ganhou um celular e Felipe Hermes, de Santa Clara do Sul, levou uma televisão. A promoção teve o certificado de autorização da Caixa nº 6-0931/2017.

Artesanato e pães

Ao todo, nos dois finais de semana foram amassados, assados e vendidos 1847 pães. 825 pães foram produzidos pelo Clube de Mães Cultivamos a Alegria de Linha Argola, no primeiro final de semana, e 1022 foram feitos pelos Clubes de Mães Alegria de Viver do Jardim da Fonte e Unidas Trabalharemos, da Linha Jacaré.

“A atividade promove um resgate da culinária alimentar italiana. As pessoas compram muito e não fazem mais pães em casa. Realizar esta ação durante o evento é uma forma de valorizar e resgatar memórias da infância. Além disso , tem o retorno financeiro. A Prefeitura forneceu a lenha para assar os pães e o Moinho Sangalli doou toda a farinha. Os Clubes colocaram apenas os demais ingredientes e ficaram com toda a renda ”, comenta a extensionista social da Emater, Tatiana Turatti Orlandini.

Oficinas de gastronomia gratuitas

249 pessoas participaram das nove oficinas oferecidas no “Espaço Gourmet”. A atividade procurou valorizar as quatro cadeias alimentares da região: carne suína, leite, produtos das agroindústrias e erva-mate, para ensinar receitas extremamente saborosas. “Nós utilizamos talentos locais e alguns de fora para ministrar as oficinas. Foram pessoas que se dispuseram a contribuir. Também tivemos uma oficina em que o prato foi a saúde, com uma nutricionista e uma esteticista que falaram sobre como se alimentar”, explica a organizadora Tatiana Sangalli.

Ao lado das oficinas funcionou a Materia. “Nós quisemos fortalecer o programa Erva-mate uma cultura aberta e oferecer uma possibilidade de pausa para viver e degustar produtos a base de erva-mate e das agroindústrias locais. A materia despertou a curiosidade e várias pessoas pararam para conhecer os produtos”.

Estacionamento interno

Nos seis dias do evento, 1780 veículos utilizaram o estacionamento interno do Parque João Batista Marchese. O espaço era coordenado pelas entidades GAN Anita Garibaldi, DTG Guardiões do Rio Grande e CTG Giuseppe Garibaldi, com o apoio da Brigada Militar. A renda será revertida para as três entidades e uma porcentagem será repassada para o Consepro.

Centro Cultural Sesi

No segundo final de semana, houve a presença da unidade móvel Centro Cultural Sesi. Com o intuito de promover o acesso à leitura, à cultura e à inclusão digital de acordo com as normas internacionais de acessibilidade, a estrutura da biblioteca disponibilizou aproximadamente 3.000 livros que puderam ser manuseados de forma gratuita por crianças e adultos.

Suinofest em números:

Salão Gastronômico

Público do Salão Gastronômico: 9554 pessoas

Cortes suínos: 1500 quilos

Leitão a Encantado: 1350 quilos

Pastel de carne suína: 10 mil unidades

Frios: 1200 quilos

Bebidas: mais de 4 mil garrafas

Das novidades, a Costela ao molho barbecue: 280 quilos

Hambúrguer de carne suína: 9 mil unidades

Chopp: mais de 3 mil litros

Festival de Compras e Espaço Cultural

Visitantes no Parque: mais de 32 mil pessoas

Empresas e entidades que forneceram produtos ou serviços para o evento: mais de 40 (gráficas, segurança, limpeza, ajardinamento, decoração, entre outros serviços)

Hotéis: 87% dos quartos dos hotéis de Encantado estiveram ocupados nos dois finais de semana.

Empregos temporários gerados durante o evento: 128 empregos

Na Praça de Alimentação externa foram servidas mais de 14 mil refeições. Somente no Restaurante Zanatta foram 1700 refeições.

Negócios na Feira: dois milhões e meio em negócios realizados e prospectados

Realização

A Suinofest é realizada pela ACI-E, com o patrocínio da Administração Municipal, Câmara de Vereadores, Dália Alimentos, Sicredi, Baldo S.A, BRDE, Lojas Benoit, Unimed VTRP, Corsan, Banrisul, Machado Agropecuária e Fontana S.A. Tem o apoio da Secretaria Estadual de Desenvolvimento Rural, Pesca e Cooperativismo e CDL de Encantado. A organização do Festival de Compras é da Lume Eventos.

