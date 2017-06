Deliciosamente divertida, Suinofest continua neste final de semana

Depois do sucesso do primeiro final de semana, onde mais de 16 mil pessoas circularam pelo Parque João Batista Marchese, a Suinofest continua nos dias 16, 17 e 18 de junho. O evento incentiva o consumo da carne suína, a economia, a indústria, o comércio, o turismo e promove o debate de temas relevantes para a região.

Durante a Suinofest, os visitantes podem desfrutar do Salão Gastronômico, Festival de Compras, Espaço Cultural, Praça de Alimentação, produtos das Agroindústrias, Artesanato, oficinas de gastronomia gratuitas, Seminários, Espaço Aventura, visitar pontos turísticos do Roteiro Encantado e ainda realizar o Passeio Recreativo. A entrada no Parque é gratuita. Apenas a entrada no Salão Gastronômico deve ser paga. Mais informações podem ser obtidas no site www.suinofest.com.br

Só no Salão Gastronômico, no primeiro final de semana, cinco mil e duzentas pessoas desfrutaram de uma farta gastronomia com produtos a base de carne suína. De acordo com o coordenador do salão gastronômico, Thiago Fachinetto, nos três primeiros dias de Suinofest foram consumidas 1,4 mil quilos de carne suína, 700 quilos de polenta, 4,5 mil pasteis e cerca de quatro mil hambúrgueres.

Para a presidente da Suinofest 2017, Renata Casagrande Galiotto, o sucesso do primeiro fim de semana do evento representa o reconhecimento e o esforço de uma equipe que trabalhou durante um ano, se reunindo semanalmente para estruturar uma “nova Suinofest”. “Nosso desejo era que o evento tivesse um novo momento e que as pessoas que aqui chegassem, percebessem as mudanças”, salienta. Renata frisa que a Suinofest foi além das expectativas. “Queremos agradecer, e agradecer. Estamos prontos e ansiosos para recebê-los no próximo fim de semana.”

Festival de Compras

O Festival de Compras conta com 93 estandes nos pavilhões, 13 na área externa coberta, oito na área externa, 11 para a Praça de Alimentação e, além disso, 38 espaços na ilha das Agroindústrias. Além disso, tem a Feira de Pequenos Animais e brinquedos infláveis. No site www.suinofest.com.br está disponível a lista de todos os expositores.

A Feira funciona na sexta: das 14h às 22h; no sábado: das 10h às 22h e no domingo: das 10h às 18h. A Praça de Alimentação fica aberta até a meia-noite nas sextas e sábados, mas nos domingos é até às 19 horas. A entrada no Parque é gratuita

Praça de Alimentação

A Praça de Alimentação está com opções para todos os gostos. Quem gosta de comida caseira pode desfrutar do Restaurante Zanatta. O cardápio é composto por sopa de capeleti, cinco tipos de saladas, pão, cuca caseira, arroz, feijão, massa, maionese, aipim, polenta na chapa, carne suína e de rês, Leitão à Encantado e o porco no forno.

Nos lanches, as novidades são os food trucks com hambúrgueres, sanduíches gourmet, cachorros-quentes gourmet, além de porções e espetinhos gourmet feitos numa churrasqueira a gás, sem fumaça. A Praça de Alimentação também oferece crepes, churros, frutas no palito, algodão doce, maçã do amor, petiscos, porções, coxinhas no cone, sorvete, picolés, paletas mexicanas e lanches em geral.

Agroindústrias

A Feira da Agroindústria Familiar está numa ilha no centro do Pavilhão de Compras. A comunidade vai encontrar uma grande variedade de doces, compotas, conservas, sucos, mel, derivados de cana de açúcar, embutidos, geleias, frutas cristalizadas, panificados, biscoitos, queijos, massas, farinha de milho, cuias, plantas e flores.

Artesanato e pães

No primeiro final de semana, o Clube de Mães Cultivamos a Alegria, da Linha Argola produziu e vendeu 825 pães. Eles são amassados e assados em fornos de barro durante o evento. A Feira do Artesanato estará instalada no quiosque do Parque João Batista Marchese. Este trabalho é desenvolvido pelos Clubes de Mães de Encantado com o apoio da Emater/RS-Ascar e Moinho Sangalli. A iniciativa também é um incremento na renda dos clubes de mães.

Oficinas de gastronomia gratuitas

No “Espaço Gourmet”, que está localizado no final do Pavilhão de Compras, estão sendo oferecidas oficinas gratuitas de culinária. Na sexta (16), às 15h terá a oficina de Pizzas para Adolescentes com o Pizzaiolo Adolescente Robson Cantú; no sábado (17), às 10h30min, Bolos Nonna Neiva, com a senhora Neiva Tarter Sangalli; no domingo (18), às 10h30min, oficina de lanches com a Cozinha da Cátia e às 15h Oficina Agroindústrias Familiares com o Chef Carlos Kristensen | Hashi Art Cuisine.

Os interessados em participar podem se inscrever no site www.suinofest.com.br, no menu “Seminários”. As vagas são limitadas. O espaço é organizado pela Fundação Alto Taquari de Educação Rural e Cooperativismo, APL das Agroindústrias Familiares do Vale do Taquari e Moinho Sangalli. Mais informações com Vanessa pelo fone (51) 9 9889.0774 ou e-mail: faterco@aplvaledotaquari.com.br

Seminários

16/06 | Sexta-feira 10h Seminário Regional de Inovação do Vale do Taquari: “Um novo olhar para produção de alimentos” e 8º Encontro dos APL’s de Agroindústria e Alimentos do RS Realização: APL – Agroindústrias Familiares do Vale do Taquari | (51) 9 9889.0774 | E-mail: faterco@aplvaledotaquari.com.br 10h Recepção 10h15 Mesa redonda com coordenadores dos APL’s de Agroindústrias e Alimentos do Estado do RS 12h às 14h Pausa Almoço 14h às 15h30 Continuação Mesa Redonda 15h30 às 16h Apresentação do programa Erva-Mate uma cultura aberta 16h às 16h30 Intervalo com Matebreak 16h30 Abertura – Capacitação e Cultura da Inovação – Tecnovates 16h50 Case 1: Akatu Cosméticos 17h10 Case 2: Baldo S/A 7h30 Case 3: Tatiana Conceição Sangalli – Moinho Sangalli 17h50 Case 4: Cristina Leonhardt – Tacta Food 18h10 Encerramento com Leandro Gheno – Baldo S/A Auditório Duroc na Suinofest 14h Debate Pensar o Vale ” Os Desafios do Agronegócio” Realização: Jornal A Hora dos Vales Carreta da AGAS* 17/06 | Sábado 8h Encontro Regional de Vereadores Realização: AVAT Auditório Duroc na Suinofest

Espaço Aventura

Nos sábados e domingos, empresa OFF Aventura, está oferecendo a parede de escalada, tirolesa e slackline. A Parede de escalada tem 7,5 metros de altura e o valor para cada visitante participar é de R$ 15. Já a tirolesa tem 120 metros e o valor de R$ 20 por pessoa. O Slackline é gratuito. O passaporte para todas as atividades é de R$ 25. O Espaço Aventura funciona das 14h às 22h.

Roteiro Encantado

Quem quiser visitar alguns pontos turísticos do Roteiro Encantado durante a Suinofest, poderá contatar a Amturvales pelo fone (51) 3751 3777 ou (51) 99707 8091.

Os passeios ocorrem nas tardes dos dias 17 e 18 de junho. A recepção e a saída do Parque João Batista Marchese estão programadas para às 14h. Logo em seguida, os visitantes vão conhecer a Casa de Cultura Dr. Pedro José Lahude; a Igreja Matriz e o Memorial Santo Sudário; a Divine Chocolates e a Lagoa da Garibaldi. O retorno está previsto para às 16h30min. O passeio terá custo de R$30 e inclui guia, transporte e visitação aos atrativos.

Quem não agendar com antecedência, poderá procurar o estande do Roteiro Encantado, que ficará junto com o estande da Prefeitura Municipal de Encantado, na área externa, logo na entrada do Parque João Batista Marchese e programar o passeio.

Passeio Recreativo

Outra opção é o Passeio recreativo com personagens infantis. Ele ocorre nos sábados e domingos à tarde, pelo valor de R$ 5 por pessoa. O passeio será realizado com o trem Expresso da Magia. Para mais informações contate expressodamagiars@gmail.com ou (51) 9595-1949 com Fredi.

Participação da CDL Encantado

Nesta edição, a Câmara de Dirigentes Lojistas de Encantado estará com um estande no pavilhão do Festival de Compras, onde estará fazendo consultas aos CPF dos consumidores, com informações de SPC e SERASA. Para obter as informações é necessário ter em mãos RG e CPF.

Centro Cultural Sesi

No segundo final de semana, o Festival contará com a presença da unidade móvel Centro Cultural Sesi. A estrutura de biblioteca disponibiliza aproximadamente 3.000 livros, promove o acesso à leitura, à cultura e à inclusão digital de acordo com as normas internacionais de acessibilidade. O espaço é gratuito, é destinado a crianças e adultos. O horário de funcionamento é o mesmo da feira.

Festival de Prêmios

A cada R$ 50 em compras nos estandes do Festival de Compras, o consumidor teve direito a um cupom. No próximo domingo (18), às 17h, será sorteado outro celular Galaxy j5 Samsung; um notebook e um televisor led 43”. A promoção tem o certificado de autorização da Caixa nº 6-0931/2017.

Realização

A Suinofest é realizada pela ACI-E, tem o patrocínio da Administração Municipal, Câmara de Vereadores, Dália Alimentos, Sicredi, Baldo S.A, BRDE, Lojas Benoit, Unimed VTRP, Corsan, Banrisul, Machado Agropecuária e Fontana S.A e tem o apoio da Secretaria Estadual de Desenvolvimento Rural, Pesca e Cooperativismo e CDL de Encantado. A organização do Festival de Compras é da Lume Eventos.

Texto: Ascom Festival de Compras e Gastronomia