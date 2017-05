Deliciosamente divertida, Suinofest foi oficialmente lançada

Neste ano, a Suinofest completa 20 anos. O evento foi oficialmente lançado na noite da terça-feira (09), no Espaço Dália de Gastronomia e contou com a participação da imprensa, patrocinadores, parceiros, expositores e autoridades.

A gastronomia farta e variada é a grande atração da festa, que neste ano apresenta dois novos pratos: o hambúrguer gourmet e a costelinha suína ao molho barbecue. Outras dezenas de pratos, doces e salgados, compõem o cardápio desta grande festa, como Leitão a Encantado, lombo suíno, pernil temperado, pastel de carne suína, polenta brustolada com queijo e orégano, queijos artesanais e temperados, geleias, antepastos, sorvetes e picolés. Vinhos, espumantes, cerveja artesanal, refrigerante, sucos, bebidas lácteas e chás compõem o cardápio de bebidas desta festa que permite ao visitante permanecer por até cinco horas no salão gastronômico, com consumo liberado.

Novos horários do Salão Gastronômico

Neste ano, o Salão Gastronômico ficará aberto das 19h às 00h; porém, a entrada ocorre somente até as 23h.

Valores

Adulto antecipado: R$76

Adulto bilheteria: R$ 80

Crianças de 07 a 10 anos: R$30

Crianças de zero a seis anos: Gratuito

Seminários

09 de junho: Seminário Técnico: Biossegurança na Cadeia Produtiva de Suínos

16 de junho: Seminário Regional de Inovação do Vale do Taquari: Um novo olhar para produção de alimentos e 5º Encontro dos APL’s de Agroindústria e Alimentos do RS.

10 de junho: Workshop Parceiros Voluntários: Um olhar sobre o futuro: tendências tecnológicas e sociais

Eventos sociais

09 de junho: Encontro 1ª Damas e Secretárias da Assistência Social; Encontro das Soberanas (Palestra com a jornalista e autora do livro “Vamos Juntas?” – Babi Souza) e Encontro da AMVAT.

17 de junho: Encontro AVAT

Festival de Compras

Há 11 anos, com o intuito de valorizar o comércio local, fomentar a economia e a geração de empregos, a comissão organizadora da Suinofest criou o Festival de Compras. Nesta edição, estão sendo disponibilizados 163 espaços: 93 estandes nos pavilhões, 13 na área externa coberta, oito na área externa, 11 para a Praça de Alimentação e, além disso, 38 espaços para as Agroindústrias.

98% dos estandes já foram comercializados. Já estão confirmadas empresas que oferecem colchões, confecções, calçados, acessórios, purificadores de água, consórcios, orquidário, bijuterias, acessórios para celulares, automóveis, luminárias, tinta colorida em pó, fotografias, chocolates entre outros itens.

O Festival de Compras conta ainda com Feira de Pequenos Animais, brinquedos infláveis e Espaço Cultural. No site www.suinofest.com.br está disponível a lista de expositores confirmados.

Praça de Alimentação

A comercialização da Praça de Alimentação já foi concluída. Novamente, os pratos deliciosos do Restaurante Zanatta devem encantar os visitantes com aquele sabor inconfundível de comida caseira. Durante o evento serão servidas jantas nas sextas e sábados e almoços nos sábados e domingos, com um cardápio variado e especial.

Quem gosta de lanche vai se deliciar com as novidades dos food trucks. Hambúrgueres, sanduíches gourmet, cachorros-quentes gourmet, além de porções e espetinhos gourmet feitos numa churrasqueira a gás, sem fumaça, mas com o gosto e cheiro inconfundível do churrasco convencional.

A Praça de Alimentação também terá crepes, churros, frutas no palito, algodão doce, maçã do amor, petiscos, porções, coxinhas no cone, sorvete, picolés, paletas mexicanas e lanches em geral.

Agroindústrias

Com o intuito de valorizar e dar visibilidade aos produtos das agroindústrias da região, o Festival de Compras da Suinofest conta com um ambiente especialmente dedicado à Feira da Agroindústria Familiar. Neste ano, o número de estandes foi ampliado. Serão disponibilizados 38 espaços para a exposição e comercialização.

Outra novidade é a localização. Nas edições anteriores, as agroindústrias estavam organizadas no quiosque do Parque João Batista Marchese. Desta vez, elas estarão numa ilha, no centro do Pavilhão de Compras. Esta novidade vai aumentar a visitação interna, devido a grande procura que existe por estes produtos. Neste ano, o pavilhão também estará com corredores mais amplos, que facilitam a circulação dos visitantes e proporcionam mais visibilidade aos expositores.

Os produtos das agroindústrias familiares conservam a identidade regional e zelam pela qualidade. Neste ano, a comunidade vai encontrar uma grande variedade de doces, compotas, conservas, sucos, mel, derivados de cana de açúcar, embutidos, geleias, frutas cristalizadas, panificados, biscoitos, queijos, massas, farinha de milho, cuias, plantas e flores.

A ilha onde será instalada a Feira da Agricultura Familiar é coordenada pela APL – Agroindústrias Familiares do Vale do Taquari, Emater/RS-ASCAR Encantado, Administração Municipal, através da Secretaria de Agricultura e Fetag, através do Sindicato dos Trabalhadores Rurais – STR de Encantado e será custeada pela Secretaria de Desenvolvimento Rural, Pesca e Cooperativismo, portanto as agroindústrias participantes não pagarão pelo estande.

Artesanato e pães

A Feira do Artesanato apresenta uma grande variedade de produtos que preservam a identidade regional. O uso de madeira, fios, tecido, pet, pvc, entre outros materiais, demonstra a criatividade e os conhecimentos passados de geração para geração. O artesanato estará instalado no quiosque do Parque João Batista Marchese.

Outra forma de manter viva a tradição dos antepassados é a produção de pães em fornos de barro. Os pães são produzidos e assados durante o evento. O cheirinho de pão cativa todos os visitantes que passam pelo Parque. Este trabalho é desenvolvido pelos Clubes de Mães de Encantado com o apoio da Emater/RS-Ascar e Moinho Sangalli. A iniciativa também é um incremento na renda dos clubes de mães.

Espaço Aventura

Com o intuito de proporcionar sensações únicas e desafiar as pessoas a superarem os seus limites, a empresa OFF Aventura estará com um espaço especial para esportes de aventura. Nos sábados e domingos haverá parede de escalada, tirolesa e slackline. A Parede de escalada terá 7,5 metros de altura e o valor para cada visitante participar será de R$ 15. Já a tirolesa tem 120 metros e o valor de R$ 20 por pessoa. O Slackline é gratuito. O passaporte para todas as atividades será de R$ 25. O Espaço Aventura funciona das 14h às 22h.

Os equipamentos são seguros, podendo ser utilizados por crianças, adolescentes e adultos, com idade entre 05 a 80 anos. A empresa OFF Aventura atua há mais de três anos, com uma equipe formada por profissionais capacitados, através de cursos de técnicas verticais, primeiros socorros e NR35 – Trabalho e segurança em altura.

Programação Espaço Cultural

09/06/2017 – sexta-feira

18h30min: Abertura oficial

20h: Cesar Vieira e Trio

21h30min: Show Pedro Ernesto e o Humor Temperado

10/06/2017 – sábado

10h: Suinokids

14h: Intervenções multiculturais Casa 7

20h: Espetáculo de Dança com Companhia de Artes Caripaiguarás

22h: Show com Beto Pires

11/06/2017 – domingo

14h: Mostra musical Casa 7

16h: Show com Os Bertussi

16/06/2017 – sexta-feira

19h: Intervenções multiculturais Casa 7

21h: Show com Só Credence

17/06/2017 – sábado

15h: Espetáculo de Dança com União das Etnias de Ijuí

19h: Mostra musical Casa 7

22h: Show com Tchê Guri

18/06/2017 – domingo

14h: Espetáculo de Dança com Nova Bréscia Dança Show

15h: Show infantil Festival Kids

16h: Show com Máquina do Tempo

Realização:

A Suinofest é realizada pela ACI-E em parceria com a Prefeitura Municipal, Câmara de Vereadores e CDL de Encantado. A organização do Festival de Compras é da Lume Eventos. O patrocínio é da Dália Alimentos, Sicredi, Baldo S.A, Lojas Benoit, Unimed VTRP, Corsan, Banrisul, Machado Agropecuária e Fontana S.A.

