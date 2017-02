DEMAAP finaliza serviço e liga nova rede de água no Morro dos Feyh

Na quarta-feira (22) foram concluídas as ligações de água no Morro dos Feyh, em Paverama. A obra irá aumentar a vazão e com isso terá maior reservação de água. Foram instaladas uma nova bomba, caixas novas de 20 mil litros cada, uma rede de cano de 60mm, substituindo o que antes era de 32mm.

“Por se tratar de uma rede nova, pedimos aos consumidores que ao observarem qualquer indício de vazamento, entrem em contato com o DEMAAP para que rapidamente possamos solucionar o problema”, destaca o Coordenador do Departamento Municipal de Abastecimento de Água de Paverama, Éderson Borba

O Departamento está trabalhando nas melhorias das redes de abastecimento de água do município. Em um levantamento extraoficial, Paverama tem aproximadamente 90 mil metros de redes de água espalhados pelo município, atendendo 1765 relógios cadastrados.

Texto: Portal Região dos Vales/Ascom Paverama