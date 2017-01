A partir do dia 1º de fevereiro, a cirurgiã dentista Guadalupe Dumcke Cobalchini, iniciará o atendimento na Unidade Básica de Saúde. A profissional atenderá 40h semanais. O agendamento poderá ser feito na recepção do Posto de Saúde, através do fone (51) 3760 4028.

Texto: Ascom Colinas