Departamento do Meio Ambiente distribui cartazes sobre recolhimento de embalagens

Na última semana, os profissionais do Departamento Municipal de Meio Ambiente de Cruzeiro do Sul, iniciaram a colocação de cartazes, em locais estratégicos, principalmente em estabelecimentos comerciais no interior, para informar o dia e o roteiro do recolhimento das embalagens de agrotóxicos.

O recolhimento está agendado para o dia 27 de março. A exemplo de anos anteriores, o recolhimento será realizado pela Associação Rural de Lajeado (Arla) e Tritec Equipamentos, sendo coordenado pela Fundação Pró Rio Taquari, com apoio da Prefeitura, Emater/RS-Ascar e Sindicato dos Trabalhadores Rurais (STR).

Conforme o biólogo Diego Sehn, as embalagens a serem entregues precisam passar pelo processo de tríplice lavagem. “Isso é de suma importância, pois os frascos que não tiverem passado por isso, não podem ser aproveitados da melhor maneira”, frisa. O servidor sugere ainda que as pessoas não devem entregar ou vender suas embalagens para terceiros, tendo em vista o risco de serem destinadas para algo inadequado. Além das embalagens de agrotóxicos, os produtores poderão entregar as caixas de papelão que acomodavam os galões, sacos de milho e insumos, entre outros. Em Cruzeiro do Sul serão dois roteiros:

Roteiro I – Arla

Campo de Futebol do Bom Fim às 8h; Pavilhão da Comunidade de São Miguel às 8h45min; Cancha de Bocha do Bolacha em Desterro às 9h30min; Mercado de Vilson Mallmann na Maravalha às 10h15min; Ginásio de Esportes da Linha Sítio às 11h; Escola São Felipe de Linha Sítio às 13h30min; Escola da Linha 22 de Novembro às 14h15min; Pavilhão da Comunidade Católica de Boa Esperança Alta às 15h45min; Sociedade de Linha Nova às 16h30min; e Sociedade Progresso de Sampaio às 17h15min.

Roteiro II – Tritec

Sociedade São Rafael às 8h; Campo do XV de Novembro em São Gabriel às 8h45min; Parque Poliesportivo no Centro às 10h30min; Salão Ivo Reis de Picada Aurora às 14h; Sociedade de Picada Augusta às 14h45min; Campo do Canarinho de São Bento às 15h30min; e Campo da Linha Primavera às 16h15min.

Texto: Portal Região dos Vales/Ascom Cruzeiro do Sul