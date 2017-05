Departamento Municipal de Esportes premia destaques de competição

Na última quinta-feira, o Departamento Municipal de Esportes de Paverama premiou os destaques do Campeonato Municipal de Bocha – Taça JM Motocar. A premiação ocorreu no Centro Cultural Evangélico, no Bairro Centro e contou com a presença de autoridades municipais, dentre elas, o Prefeito Vanderlei Markus e o Vice-prefeito Elemar Rui Dickel.

Markus e Dickel, juntamente da equipe organizacional do Departamento Municipal de Esportes, fizeram a entrega oficial dos troféus e medalhas.

Campeão: Morro Azul

Vice-campeão: Morro dos Cavalos

Seleção do Campeonato Municipal de Bocha 2017:

S.E. União: Paulo Borba.

Rodoviária: Jair Flach.

Metalúrgica Multimetal: Nilson da Silva Duarte.

Cabriúva: Antônio Melo Bernardi.

Cancha do Círio: Paulo Sergio Silva de Azevedo.

Cancha do Eli: Edson da Costa Machado.

Morro dos Cavalo: Joélcio P. Sarmento.

Morro Azul: Lotario Silverio Von Barstel.

Texto: Ascom Paverama