Deputado Heitor Schuch assinala R$ 400 mil de emenda a Bom Retiro do Sul

Na última semana, o prefeito Edmilson Busatto e o vice-prefeito Eder Ciceri, juntamente de vereadores e secretários do PSB, receberam no Gabinete o deputado federal Heitor Schuch.

Heitor já é conhecido dos bom-retirenses quanto à destinação de verbas. Dessa vez, o encontro se deu para assinalar o investimento de R$ 400.00,00 em Bom Retiro do Sul. Schuch afirmou que há destinado para o Município R$ 300.000,00 da bancada gaúcha a serem investidos na Agricultura. Além disso, o deputado colocou que destinará como emenda parlamentar R$ 100.000,00 à Atenção Básica de Saúde bom-retirense. Valor esse que será utilizado para melhorar a estruturação da Secretaria da

Saúde.

O vice-prefeito Eder Ciceri se diz contente por poder contar com o apoio do deputado Heitor Schuch. “O Heitor sempre foi parceiro de Bom Retiro do Sul. Há 41 dias de mandato, receber a notícia que teremos R$ 400.000,00 para investir entre a Saúde e a Agricultura é fundamental para melhorarmos os serviços prestados por essas pastas” disse Ciceri.

Fonte: Ass. de Imprensa da Prefeitura de Bom Retiro do Sul