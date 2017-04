Os desafios na gestão de uma empresa familiar de Muçum são pauta de trabalho de conclusão

Ao definir o tema do trabalho de conclusão, o aluno do curso Técnico em Administração da Lume Centro de Educação Profissional, Douglas Robetti, não pensou duas vezes, e decidiu usar a empresa da família como tema de pesquisa para os seus estudos. Com o intuito de buscar aperfeiçoamento para melhorar a qualidade dos produtos, fidelizar clientes e oferecer um preço acessível, por alguns meses a Metalúrgica Robetti, de Muçum, foi estudada, comparada e avaliada.

O trabalho iniciou em 2016. Os dados foram obtidos através da coleta de informações diárias sobre o funcionamento da empresa. Para dar forma ao trabalho, Douglas utilizou a ferramenta 5h2w. A ferramenta possibilita encontrar os problemas, auxiliar no andamento da empresa e identificar a preferência do consumidor. A análise dos dados auxiliou no aumento da produtividade, o que gerou maior competitividade no mercado e o sucesso da empresa como um todo.

“Essa ferramenta de trabalho, se bem aplicada, ajuda na resolução de pequenos problemas que causam engarrafamento na produção. No final do trabalho concluímos que os problemas são fundamentais para aproveitar melhor os recursos e criar soluções no processo organizacional da empresa. Desta forma ampliaremos nosso campo de mão de obra fornecendo prestação de serviço qualificado, visando o crescimento de nossa empresa juntamente com os colaboradores e clientes”. Para obter sucesso, Douglas ainda frisa que é fundamental entender o funcionamento da ferramenta, para iniciar a resolução de problemas pequenos, e em seguida, aprender a resolver os maiores.

O fato de ser uma empresa familiar também gerou desafios para Robetti. “Os desafios foram grandes, pois temos gerações diferentes em nosso caminho. Isso causa obstáculos, pois pensamentos novos, confrontam com antigos e muitas vezes não são os mesmos, mas nada impede de um aprender com o outro, somando as ideias para o melhor da instituição. Fiquei feliz em poder apresentar algo que vivo diariamente, mostrando certas dificuldades que tenho para gerenciar uma empresa familiar”.

Conciliar a teoria com a prática foi fundamental para aprimorar os conhecimentos e conquistar o sucesso almejado. “Comecei o curso Técnico em Administração logo após ter iniciado a empresa com meu pai, então a maioria das coisas que aprendia em aula, vivia em meu trabalho, planejando e executando conforme o aprendizado, abrindo meus olhos para o dia a dia”. Douglas Robetti foi mais um dos alunos que se formou no curso Técnico em Administração da Lume Centro de Educação Profissional no início deste ano.

Texto: Portal Região dos Vales