“Descobrindo seus Pontos fortes !!!” – por Márcia Sehn

A parte mais importante de descobrir o que você quer ou qual seu valor é encontrar nossas habilidades, definindo o que sabe e quem é ao englobar os talentos ou dons que possui.

O que é talento? Como desenvolvê-lo até que se torne uma atividade produtiva? Quais são as áreas onde se localiza seu maior potencial de crescimento humano e profissio-nal? Conseguir responder a essas perguntas de modo satisfatório é difícil, porém possível. A maioria das pessoas tem pouca noção de seus talentos e pontos fortes, e ainda poucos utilizam estas capacidades para construir suas vidas em torno deles. Norteados pela família, escola e empresas(chefes), acabamos nos tornando especialistas em nossas fraquezas e passamos a grande parte da vida tentando corrigi-las.

Nossos pontos fortes demonstram nossa fortaleza – o fator único pelo qual somos diferenciados. Potencializá-los depende somente da determinação em aprimorá-los através de treino e sofisticação de técnicas relativas à habilidade ou à atividade em questão. Como tudo é diretamente proporcional, quanto maior o esforço, melhor será o resultado.

No processo de autodesenvolvimento, o investimento maior deve ser feito para implementar melhorias aos nossos pontos fortes, uma vez que desenvolver as aptidões para as quais já somos propensos é bem mais fácil e prazeroso.

Seus pontos positivos estão ligados a atividades que você gosta, que são destaques em você. Descubra-os fazendo uma lista e reflita sobre quais poderiam ser aprimorados em cursos, viagens, projetos … são todas excelentes oportunidades para mostrar seus pontos fortes e desenvolver seu talento. Se você tiver dificuldade de listar seus pontos fortes, peça ajuda para quem conhece bem você.

Reconhecer seus pontos positivos, para que sejam usados de forma produtiva, é sem dúvida, uma reflexão importante. Assim, utilize-os de forma consciente, trazendo-os à superfície quando são diferenciais. Por exemplo se a sua habilidade (comunicação, relacionamento, comprometimento, etc.) irá solucionar um problema ou antecipar uma solução.

Se você é muito bom em determinada situação, usufrua dessa condição e procure, também, usar esse recurso em benefício de outras pessoas. Seus valores e qualidades expressam sua missão. Tenha paixão pelos seus pontos fortes e lembre-se que o sucesso está em você e no que você faz de melhor.

Marcia Sehn – Coach pela Sociedade Brasileira de Coaching e Pós-Graduada em Liderança Estratégica de Negócios e Pessoas