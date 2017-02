“Desenvolvimento profissional – O melhor investimento” é o artigo semanal da coach Márcia Sehn

Você investe no seu desenvolvimento profissional?

O desenvolvimento profissional significa o conjunto de características e conhecimento que uma pessoa tem e deseja melhorar, para que consiga evoluir na carreira e também na sua vida pessoal.

Frequentemente vemos matérias, artigos, entrevistas e estudos mostrando a importância da atualização profissional. Entretanto, mesmo assim, muitos profissionais preferem ignorar esta realidade e, seguem suas carreiras, sem investir em seu aperfeiçoamento.

Este é um dos maiores “erros” que alguém pode cometer em relação a si e ao seu trabalho. Hoje, mais do que nunca, é fundamental acompanhar as mudanças do mercado e da profissão, às tendências, inovações e estar preparado para elas. E a melhor forma é investindo em cursos, treinamentos e conhecimentos que levem à evolução contínua da pessoa.

Por tudo isso é sempre importante estar atento, investir em qualificação, com o objetivo de sempre aumentar sua empregabilidade no mercado de trabalho. Fazer os melhores treinamentos. Esta é uma mentalidade que vem crescendo entre os profissionais, pois atualmente, com a crise e a alta no desemprego, destacam-se os funcionários mais capacitados e mais preparados.

Entregar um alto desempenho e grandes resultados é um grande diferencial para as empresas. Por isso, além de aumentar a performance, estes profissionais também são aqueles que conseguem manter seu emprego em momentos economicamente adversos como o atual.

Se você quer ser tornar um profissional diferenciado, comece o quanto antes a investir em você. Esse é, sem dúvidas, o melhor investimento que você pode fazer, pois é o conhecimento e a atitude que o diferencia dos demais.

Profissionais do futuro são os que se preparam, se antecipam com iniciativas, com a resolução de problemas, e que constroem uma trajetória profissional na perspectiva das tendências e demandas do mundo e dos negócios.