Designer Marcelo Rosenbaum é atração confirmada na Construmóbil 2017

Ao propor o tema Economia Colaborativa, a Feira da Construção Civil, Mobiliário e Decoração do Vale do Taquari – Construmóbil 2017 busca estimular ações e debates sobre as novas relações de consumo. E para abordar as ferramentas que geram transformação, a feira confirma a palestra Design Essencial, com o renomado designer Marcelo Rosenbaum. Agendado para o dia 29 de setembro, às 16h, no Espaço Café do Pavilhão 1, o painel apresentará a identidade cultural como essência do design, que por meio de ideias originais e elementos de expressão descobre, desperta e potencializa valores e saberes, projetando espaços que conectam pessoas com suas histórias.

Rosenbaum está à frente do escritório de design, arquitetura e inovação que leva o seu nome, mas foi por sua participação no quadro Lar Doce Lar, do Caldeirão do Huck, na Rede Globo, e no programa Decora, no canal por assinatura GNT, que ficou ainda mais conhecido. A partir da metodologia do Design Essencial, ele leva o projeto A Gente Transforma para comunidades do Brasil e do Peru, aplicando um processo baseado nos pilares Ancestralidade, Beleza e Sustentabilidade para unir talentos locais e modernas técnicas de arquitetura a fim de disponibilizar o design a serviço da sociedade.

A Construmóbil 2017 ocorre entre os dias 26 de setembro e 1º de outubro no Parque do Imigrante, em Lajeado. A feira é uma realização da Associação Comercial e Industrial de Lajeado (Acil) e Prefeitura de Lajeado, e conta com o patrocínio de Fruki Guaraná e apoio de CBM Materiais Elétricos, Unimed Vales do Taquari e Rio Pardo, Seavat e Sebrae.

Texto: Ascom evento