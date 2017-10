Desmantelada organização criminosa associada ao tráfico de drogas em Guaporé

Na terça-feira (17), a Polícia Civil, por meio da Delegacia de Polícia de Guaporé, prendeu preventivamente seis indivíduos pelos delitos de tráfico de drogas, associação para o tráfico de drogas, corrupção de menores e posse ilegal de arma de fogo de uso restrito, em Guaporé. Além deles, dois adolescentes foram apreendidos por cometerem atos infracionais análogos a tráfico de drogas, associação para o tráfico de drogas e posse ilegal de arma de fogo de uso restrito.

As prisões tiveram sucesso graças a investigação iniciada em abril e que desmantelou a organização criminosa que traficava drogas no bairro Nossa Senhora do Carmo, em Guaporé. Durante as investigações foram apreendidas expressivas quantidades de maconha, cocaína e crack embaladas em pequenas porções prontas para venda.

Também foi apreendido dinheiro, material para embalar drogas, balanças de precisão, seis armas de fogo, incluindo uma submetralhadora e uma pistola de calibre .9mm (armas de uso restrito), mais de 100 cartuchos de munição, incluindo de fuzil calibre .762, e fardas da Brigada Militar, as quais estavam em poder dos criminosos.

Texto: Ascom Polícia Civil