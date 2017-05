Detonações permitem alargamento da Estrada de Picada Café a São Luiz

A subprefeitura de Arroio Grande trabalhou essa semana na detonação de material rochoso para abertura da vala e alargamento da estrada geral Picada Café, que liga o Município à localidade de São Luiz/Capitão. O serviço foi executado com o objetivo de ampliar a segurança da via e facilitar o tráfego de veículos no local, em especial dos caminhões.

O operador de máquinas do Distrito, Romano Kunzler, afirma que vários caminhões já caíram fora da estrada porque a mesma era muito estreita. “É um problema de anos que agora se resolve”, afirma. As melhorias fazem parte do programa “Passo à frente”, que visa eficiência, economicidade, menos manutenção e mais qualidade das estradas. Trata-se do avanço do mutirão de máquinas nas estradas do interior, com a execução de serviços de infraestrutura, incluindo detonação de rochas, drenagens e terraplenagens, além de roçadas, limpeza e colocação de material nas vias.

Recentemente a Secretaria de Obras executou melhorias semelhantes em diferentes pontos do Travessão Closs, na Estrada Geral Forqueta Baixa, próximo à propriedade da família Goldmeier e no Passo do Corvo, na descida em frente à família Stroher. Nestes locais foram detonadas rochas presentes nas laterais das vias, com o objetivo de preparar as mesmas para o período de chuvas, ampliando a funcionalidade das valas que dão vazão às águas e conservando o material depositado nas estradas.

Texto: Ascom Arroio do Meio