Dia 10 é último prazo para pagar IPTU com até 14% de desconto

Até o dia 10 de março os contribuintes que pagarem à vista o Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU) de Estrela poderão se beneficiar com um desconto que pode chegar a 14%. O abatimento até esta data é de 7% e de 3% para aqueles que quitarem o imposto até 7 de abril. No entanto, os que estiverem em dia com seus débitos até 31 de dezembro de 2016 farão jus a mais 7% de desconto.

A prefeitura estima arrecadar pouco mais de R$ 7 milhões com o IPTU. A prazo o pagamento poderá ser feito em até 10 parcelas, desde que o valor não seja inferior a R$ 30. As mesmas determinações são válidas para o Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza –Fixo e para a Taxa de Fiscalização ou Vistoria. O parcelamento, neste caso, é de até três vezes, com prestações não inferiores a R$ 30. O vencimento da taxa de coleta de lixo também é no dia 10 de março.

As guias podem ser obtidas no Centro de Atendimento da Secretaria da Fazenda, localizado na Rua 13 de Maio, 360, ou no site www.estrela.rs.gov.br. As que forem retiradas no Centro de Atendimento terão um custo de emissão de R$ 1,77. A coordenadora do Setor de Arrecadação, Denise Wagner, alerta os contribuintes que, para imprimir as guias através do site do município, é preciso o número do cadastro do imóvel. Quem não tiver esta informação pode solicitá-la pelo e-mail arrecadação@estrela.rs.gov.br ou pelo telefone (51) 3981-1006.

Texto: Ascom Estrela