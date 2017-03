Dia 25 é a nova data do Carnaval de Rua de Estrela

Será realizado na noite do dia 25, o Carnaval de Rua de Estrela. Adiado no último dia 4 em razão do tempo instável, a festa terá, em sua nova data, a mesma programação antes definida. Uma escola de samba e dois blocos irão animar a folia, que será realizada na Rua Fernando Abott, o “Calçadão”, a partir das 20h. Antes, o bloco Renascer do Samba, o representante estrelense da festa, irá de forma inédita animar os carnavais de Fazenda Vilanova e Bom Retiro do Sul, dias 11 e 18, respectivamente.

Confirmou presença na festa de rua em Estrela, mais uma vez, o bloco Renascer do Samba, do Bairro Imigrantes, com cerca de 250 foliões, que trará em seu desfile o tema “O Vale do Taquari – poesia e magia cantada”. Também a Escola Inhandava, de Bom Retiro do Sul, que estima trazer cerca de 150 pessoas para trabalhar o enredo “Recordar é viver”; e o Bloco dos Palhaços, de Lajeado, que vai levar para a rua 140 carnavalescos em nove alas para abordar o tema “O mundo da imaginação”. A velha Guarda do samba estrelense e a corte real do Carnaval do município também estarão presentes.

Conforme o secretário Marcelo Braun, a festa não será mais protelada. “Ela sai, agora dia 25, mesmo em caso de chuva, ou não ocorre mais. Será cancelada, e não mais transferida, apenas em caso de chuva torrencial. Esperamos desta vez que o tempo colabore, pois o esforço para que a festa ocorra, e de forma bonita, foi grande e envolveu muitas pessoas.”

Texto: Ascom Estrela