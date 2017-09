Dia da Agroecologia será celebrado no Jardim Botânico no domingo, dia 1º/10

O Jardim Botânico de Lajeado receberá no próximo domingo (1º) atividades em comemoração ao Dia da Agroecologia, celebrado em 3 de outubro. A Secretaria do Meio Ambiente (Sema) realizará diversas oficinas com o objetivo de promover a educação ambiental e apresentar à comunidade práticas diárias para um ambiente saudável e preservado.

O Dia da Agroecologia será celebrado durante todo o domingo e terá atividades que trarão informações sobre uma forma sustentável de produção de alimentos. Estão programadas ações como feira de orgânicos, trocas de mudas e sementes, palestra e piquenique.

Confira a programação do Dia da Agroecologia:

8h às 12h

– Feira de orgânicos

– Troca de mudas e sementes: traga mudas e sementes de casa e venha trocar com outros participantes

15h

– Palestra Sistemas Agroflorestais: Uma alternativa para conciliar a produção de alimentos com conservação ambiental. Profa. Dra. Elisete Maria de Freitas (Doutora em Botânica – UFRGS, Docente naUnivates) e Míriam Helena Kronhardt (PPG Sistema Ambientais Sustentáveis e Coordenadora do Museu de Ciências Naturais da Univates)

16h

– Oficina de hortas urbanas EMATER – Ascar/ RS

17h

– Piquenique comunitário: traga sua contribuição e venha partilhar esse momento

Texto: Ascom Lajeado