Dia da Criança Dália será no domingo

O tradicional Dia da Criança Dália será realizado no próximo domingo, dia 8 de outubro. A festa para os pequenos ocorrerá no Ginásio do Parque João Batista Marchese, em Encantado, das 14h às 18h. O evento é organizado pelo Projeto Criança Dália, da Dália Alimentos, sendo uma data comemorada há mais de 15 anos na cidade de Encantado.

A programação terá brinquedos infláveis, camarim com pintura facial, presença do palhaço Teta, outras atividades e brincadeiras. Para crianças até 12 anos será entregue um kit contendo mochila, caderno, estojo e copinho colecionável, além de uma ficha que dará direito a um cachorro-quente, refrigerante e achocolato Dália Kids. Com vistas aos cuidados com a saúde bucal, também será entregue uma unidade de pasta dental. Durante a tarde também haverá sorteio de diversos presentes, dentre eles três bicicletas, dois tablets e kits de saúde e higiene bucal. Para os pais haverá água-quente e erva-mate Ximango para o chimarrão.

Em torno de 100 funcionários, que todos os anos são parceiros no evento, trabalharão auxiliando de forma voluntária na organização e realização da festa. O evento é aberto a toda comunidade local e regional. O Dia da Criança Dália conta com a parceria do Sescoop/RS, do Sicredi Região dos Vales e da prefeitura de Encantado.

O presidente do Conselho de Administração da Dália Alimentos, Gilberto Antônio Piccinini, reforça que este é mais um evento que leva a seriedade do Projeto Criança Dália, proporcionado um dia de festa e integração a centenas de famílias da comunidade regional. “A proposta do projeto é estar presente na vida das famílias, principalmente das crianças, estimulando o seu crescimento e contribuindo para que tenham valores pautados na educação, na saúde e no meio ambiente. Este é um dos grandes eventos organizados pelo Criança Dália, iniciativa que certamente favorece para a construção de cidadãos de bem”.

Texto: Ascom Dália Alimentos